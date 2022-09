Prima má sestře Marešové zaplatit 600 tisíc za porušení presumpce neviny

Podle soudce Martina Valehracha televize značně zasáhla do práv zdravotní sestry. „Opakovaně v desítkách relací byla označena za osobu, která spáchala zločiny. Byla označována za sestru smrt,“ prohlásil soudce. Reportáže vysílala televize ještě předtím, než soudy rozhodly, zda se vražd dopustila či ne. Prima navíc podle Valehracha neprojevila žádnou sebereflexi. Byla sice ochotná ženě zaplatit 300 tisíc korun, ale s tím, že se nedopustila žádného protiprávního jednání.

Marešová se domáhala částky 6,7 milionu korun, kterou opírala o znalecký posudek. Podle Valehracha však posouzení výše odškodného záleží zcela na soudu. Soudce uvedl, že při výměře částky zohlednil dřívější rozhodnutí soudů ve sporech zdravotní sestry s jinými médii. Porovnával hlavně to, jak o případu informovala televize Nova a kolik musela zaplatit. Primě uložil uhradit polovinu částky. „Soud ji přiznal zejména s ohledem na sledovanost,“ řekl.

Marešová od Novy vymohla 1,2 milionu korun. Soudkyně odvolacího soudu tehdy upozornila na to, že média, nejen žalovaná televize, se dopustila hrubého zásahu do presumpce neviny. Šlo podle ní o značný a neodčinitelný zásah do práv Marešové, a je namístě přiznat ženě zadostiučinění. Také Nova podle odvolacího soudu neprojevila dostatečnou sebereflexi. Částku senát odůvodnil mimo jiné tím, že inkriminované výroky byly zveřejněny v televizním vysílání, a to i v hlavní zpravodajské relaci. Zdravotní sestra požadovala po Nově 12 milionů.

Žena vysoudila také od vydavatele Blesku či Aha – mediálního domu CNC - 900 tisíc korun, od vydavatelství Mafra 700 tisíc korun, od Vltava Labe Media 250 tisíc korun. S vydavatelstvím Economia uzavřela mimosoudní dohodu, její podobu strany nezveřejnily. Od státu dostane 2,27 milionu korun plus úroky.

Obžaloba tvrdila, že Marešová podávala v letech 2010 až 2014 pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Chtěla si tak údajně ulehčit práci. Vyšetřování odstartovala smrt jedné z pacientek. Policie Marešovou v létě 2014 obvinila nejprve z této vraždy, na základě znaleckého posudku pak z dalších pěti vražd. Státní zástupce pro ženu požadoval doživotí. Soudy ji ale osvobodily, protože nebylo prokázáno, že se skutky staly. Některá média Marešovou během procesu přezdívala „sestra smrt“.