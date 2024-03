Osahával malé pěvce a vydával to za hru. Žalobkyně chce vyšší trest

Sbormistr farního chlapeckého sboru měl minimálně deset let zneužívat své svěřence, osahávat je měl v rozkroku a vydávat to za hru. Městský soud mu za to loni uložil čtyři roky vězení, ústavní sexuologické léčení a desetiletý zákaz práce s dětmi. Muž projevil nad svými činy lítost. Vrchní soud v Praze ve středu projedná odvolání státní zástupkyně, která požaduje přísnější trest.