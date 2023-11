„Říkal tomu kanadská muka“. Farního sbormistra soudí za zneužívání dětí

Část obžaloby k případu poskytl pražský městský soud. Za znásilnění dítěte hrozí sbormistrovi až 12 let vězení.

Podle deníku Blesk začal případ ve středu projednávat soud, kvůli ochraně obětí se hlavní líčení koná za zavřenými dveřmi.

Obžalovaný podle spisu opakovaně znásilňoval v letech 2002 až 2012 šest malých zpěváků, a to na různých místech - přímo v budově farnosti, ve svém domě při hře na počítači nebo v autě cestou ze sborové zkoušky. Deset dětí pak zneužil například na soustředění sboru v Itálii, na hotelovém pokoji v Liberci nebo i při cestě autem na mše v různých kostelích.

Podle státní zástupkyně svěřeným chlapcům rozepínal kalhoty, masturboval je a dráždil a totéž požadoval po nich, včetně felace. „Na poškozeném realizoval hru, kterou nazýval kanadská muka. Spočívala v lechtání poškozeného na stehnech, břiše, přičemž postupně přecházel v pomalé hlazení a osahávání slabin a rozkroku, kdy se dotýkal i přímo genitálií,“ popisuje obžaloba.

„Na výletě, kde se pod záminkou individuální hlasové zkoušky ocitl o samotě s poškozeným, si vyjmul penis z kalhot, ukazoval a popisoval jej poškozenému a následně masturboval až do vyvrcholení, aby mu názorně ukázal, co je to erekce a spermie,“ pokračuje. Jeden z chlapců vypověděl i to, že sbormistr se na něm pokusil o anální soulož.

Chlapci se podle obžaloby dospělé autoritě aktivně nebránili. Počínání jim nebylo příjemné, zároveň se však báli, že se o něm někdo dozví.

Někteří se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami.

Nejznámějším případem zneužívání sboristů je kauza Bohumila Kulínského, někdejšího sbormistra elitního dětského souboru Bambini di Praga. Za zneužívání nezletilých dívek mu justice v roce 2009 uložila 5,5 roku vězení, sbor v souvislosti s aférou zanikl. Kulínský svou vinu odmítal.

Rozsáhlým případem zneužívání svěřených dětí byla například také kauza učitele tance Petra Dostála, kterého soudy potrestaly za dlouhodobé zneužívání dívek v pražských mateřských školách devíti lety odnětí svobody, ústavní sexuologickou léčbou a maximálním, tedy desetiletým zákazem práce s dětmi.