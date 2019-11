Náš bronzový nepřítel Stalin. Hrozil jim kriminál, spasila je revoluce

Ač to zní neuvěřitelně, v Litoměřicích stála na podzim 1989 socha masového vraha Josifa Vissarionoviče Stalina. A co je ještě absurdnější, místní soudruzi z OV KSČ si zde diktátora vystavili až v půlce osmdesátých let, na prahu nastupující glasnosti a perestrojky. Doložit to můžou pamětníci Zahrady Čech, neboť bezmála čtyřmetrový bronzový Stalin trčel v areálu výstaviště. Půl kilometru odtud je sídliště Kocanda. Tam ve třech sousedících panelácích vyrůstali tři kamarádi ze základky – David Tměj, Karel Man a Tomáš Sarnovský. Spojovalo je, že chodili hrát za panelák ping-pong, dále že na jaře 1989 maturovali. A ještě něco…