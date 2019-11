Trikolora patří nám všem, zaznělo při odhalení plastiky v Litoměřicích

Kostel se v deset hodin zaplnil téměř do posledního místa. Bohoslužba měla být poděkováním za třicet let svobody, která je darem, o nějž se musí pečovat.

O hodinu později přišlo více než dvě stě lidí na slavnostní odhalení díla ve tvaru trikolory, jehož autorkou je litoměřická akademická sochařka Alžběta Kumstátová. Náklady na vznik plastiky činily zhruba 250 tisíc korun, složili se na ni lidé ve veřejné sbírce.

Při jejím odhalování díla na budově České spořitelny europoslanec Alexandr Vondra zdůraznil, že česká trikolora je symbol, za který desetitisíce lidí nasazovaly život a obětovaly své kariéry.

„Nikdo ji nemůže privatizovat, patří nám všem, abychom jako národní společenství mohli přežít a svobodně existovat,“ řekl shromážděným lidem Vondra.

Sochařka trikoloru vnímá jako silný vizuální symbol revoluce.

„Technicky to byl oříšek, je to tak, že to má působit, že spínací špendlík propichuje fasádu, roh budovy. Do bronzového odlitku se proto musela vpravit nerezová výztuž, která drží samotnou sochu i ve fasádě,“ popsala Kumstátová.

Podle Vondry se lidé mají daleko lépe než před třiceti lety. „Samozřejmě ne všechno se daří a zbývá mnoho práce, abychom obstáli i v budoucnosti,“ řekl europoslanec.



Pod trikolorou promluvili i další občané, mezi kterými byl místní student Martin Kavan. „Lidé snadno zapomínají a pamatují si jen to dobré. Nejlepší prostředek, jakým bojovat proti ignoraci, je vzdělávání a zájem,“ řekl Kavan.

„Libí se mi, jak se svátek pojímá nejen jako připomínka minulosti, ale i jako boj za budoucnost,“ dodal.

Shromáždění občanů se po odhalení trikolory vydalo k památníku obětem nedemokratických režimů, kde lidé zapálili svíčky stejně jako následně u busty Václava Havla v parku.