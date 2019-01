Náledí, závěje a sněhové jazyky ochromily kamiony a zavíraly silnice

Odpoledne byla kvůli větru a sněžení uzavřena silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a dočasně i silnice I/46 ze Šternberka do Moravského Berouna. Neprůjezdná zůstává silnice druhé třídy mezi Pozlovicemi a Slavičínem na Zlínsku. Už od půlnoci je pro nákladní auta uzavřena silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.



V Krušných horách by řidiči neměli kvůli silnému větru a sněžení jezdit zejména do Božího Daru. Policie v Jáchymově posílá auta zpět. Uzavřená je i silnice z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec. Potíže jsou i jinde v Krušných horách, dvě dopravní nehody se staly na Kraslicku. Sněžení a silný vítr na horách přetrvají nejméně do středy.

Na Olomoucku byl odpoledne dočasně uzavřen i sedmnáctikilometrový úsek silnice I/46 ze Šternberka do Moravského Berouna kvůli špatné sjízdnosti a uvízlým kamionům.

Na Zlínsku je uzavřena od odpoledne silnice druhé třídy mezi Pozlovicemi a Slavičínem. Vozovka je nesjízdná pro nákladní i osobní auta, v kopci pod Petrůvkou uvázl ve směru od Slavičína kamion. Omezení zřejmě potrvá do noci.



Na Uherskohradišťsku je pro těžká vozidla neprůjezdná i silnice třetí třídy mezi Pašovicemi a Dobrkovicemi kvůli uvázlému kamionu. Potíže s kamiony byly také na Syrákově, Petrůvce, u Zádveřic, v Buchlovských kopcích nebo mezi Dolní a Horní Bečvou. Už dopoledne byla kvůli vzpříčenému nákladnímu vozidlu dočasně uzavřena silnice mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou na Uherskohradišťsku.

Do dopoledne sněžilo také na Vysočině, do té doby se stalo v kraji na 20 dopravních nehod, při kterých se lehce zranili dva lidé. Dopravu komplikovaly zapadlé kamiony. Odstavený kamion ztížil provoz i na dálnici D1 na 100. kilometru ve směru na Prahu. Podle webu policie zůstává v kraji kvůli zapadlému kamionu neprůjezdná jen silnice číslo 348 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Na území Vysočiny už by podle předpovědi nemělo s výjimkou východní části kraje sněžit.

Na Liberecku padal sníh hlavně na horách. Problémy měli řidiči kamionů na Českolipsku na silnici 13 na Práchni, uvázlé kamiony blokovaly i silnici 9 u Svoru. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy. Silnice se nesolí a je na ní zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Sníh ráno zastavil v regionu i provoz na frekventované železniční trati z Kořenova přes Harrachov do Sklářské Poreby v Polsku. Provoz byl obnoven odpoledne.



V Královéhradeckém kraji se po silném sněžení staly jen ráno desítky nehod, většinou bez zranění. Na hlavní silnici I/14 mezi Vamberkem a Solnicí na Rychnovsku ráno kvůli hustému sněžení kolabovala doprava. Silnice v tomto úseku vede přes Rychnov nad Kněžnou kopcovitou krajinou a využívají ji lidé, kteří dojíždějí za prací do průmyslové zóny Silnice-Kvasiny, kde je i závod Škoda Auto. Mezi šestou až devátou hodinou ranní silnici na několika místech zablokovaly kamiony.

V Pardubickém kraji uzavřela asi na hodinu silnici I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku nehoda kamionu, který se ráno vzpříčil. Hasiči museli od brzkého rána vyprošťovat i několik autobusů.



Na jihu Moravy na silnici I/43 mezi Černou Horou a Brnem se řidiči ráno také značně zdrželi. Důvodem byl desítky minut trvající kyvadlový provoz mezi Černou Horou a Závistí, kde do 09:00 hasiči a policie odstraňovali nehody a poté silničáři čistili pruh od sněhu. K Milonicím se na úseku delším než čtyři kilometry objevilo náledí a silnice byla zcela uzavřena pro nákladní auta nad 12 tun.

V Ostravě sněžilo od rána a v některých dalších místech regionu. Ostravské komunikace jen během dnešního dopoledne spotřebovaly na údržbu silnic v krajské metropoli 100 tun soli, což je přibližně dvojnásobek běžné spotřeby při zimní údržbě.

Vydatně sněžit do čtvrtečního rána bude zejména na severozápadě a severu Čech, do té doby tam připadne 20 až 50 centimetrů sněhu, sdělil v úterý Český hydrometeorologický ústav. V Jeseníkách a Beskydech bude sněžit podle meteorologů do středečního rána, napadne deset až 25 centimetrů sněhu.