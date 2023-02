Silnice na Olomoucku pokrývá rozbředlý sníh. Komplikace pro kamiony pokračují

Silnice ve většině okresech v Olomouckém kraji jsou holé a mokré. Teploty se i tam v neděli ráno pohybují pod nulou, počasí je ale zatím beze srážek, vyplývá to z informací Ředitelství silnic s dálnic (ŘSD).

„Je zataženo a sněhové přeháňky. V nejvyšších polohách na Šumpersku napadlo do pěti centimetrů sněhu, na Jesenicku do deseti centimetrů sněhu,“ řekl v neděli dispečer šumperských silničářů.

Na silnicích leží rozbředlý sníh

Na Jesenicku teploty klesly až k pěti stupňům pod bod mrazu, je zataženo a sněží. Na silnicích leží podle silničářů rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na vozovkách udržovaných posypem je uježděná sněhová vrstva. Obezřetnost je na místě v celém okrese, upozorňují silničáři.

Na Šumpersku klesly teploty ke třem stupňům nad nulou. Na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo leží podle správců cest rozbředlý sníh, zvýšená opatrnost je tam nutná. Na ostatních silnicích v okrese pokrývají vozovky po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu. Stejně jako v sousedním okrese leží na silnicích sypaných drtí uježděná sněhová vrstva krytá posypem. Správci cest nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Na Olomoucku a Přerovsku jsou silnice holé a většinou suché, sjízdné jsou bez omezení, pouze na Prostějovsku upozorňují správci cest v oblasti Konicka, že mohou v lesních úsecích vozovky při poklesu teploty namrzat. Nutná je zvýšená opatrnost.

Sněhové přeháňky v Královéhradeckém kraji

Vrstva sněhu leží na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách. Řidiči by měli být opatrní v celém Královéhradeckém kraji, který v neděli ráno zasáhly sněhové přeháňky. Teploty ráno v kraji klesly několik stupňů pod bod mrazu. Největší mráz minus deset stupňů Celsia byl na hřebenech Krkonoš, uvedli silničáři a meteorologové.

Silničáři vyjeli v noci a v neděli ráno ošetřit vozovky v celém kraji. Hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. V Krkonoších meteorologové očekávají trvalejší sněžení, na návětří hor by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu. Vítr by mohl na horských silnicích tvořit sněhové jazyky. V nižších polohách kraje by se přes den místy mohly objevit sněhové přeháňky.

Teploty by se měly přes den v kraji pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách od minus tří do minus šesti stupňů.