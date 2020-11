Senátoři odmítli přímé úhrady antigenních testů distributorům

Novela se nyní vrátí Sněmovně, která bude moci veto Senátu přehlasovat.

Horní komoru nepřesvědčilo ani ujištění ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že poskytovatelé sociální péče budou moci užití testů doložit pojišťovnám jednoduše přes internet nebo papírovou formou.

Vyhovět by to mělo i poskytovatelům terénních sociálních služeb, kteří s pojišťovnami nejsou počítačově propojeni, což části senátorů vadilo. Novela by také měla umožnit, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně je vykázali k úhradě pojišťovnám.

Někteří senátoři poukazovali rovněž na to, že distribuce dvou milionů testů od společnosti Abott už byla zahájena na základě dohody se soukromou distribuční firmou Avenier, protože má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Společnost je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.