Debaty opilců na pavlači a hudba nahlas. Lidé doma častěji pořádají večírky

Hlasitá hudba a náruživá debata v bytě v Prostějově nedala spát sousedům, kteří přivolali tamní strážníky. Těm následně otevřel čtyřiadvacetiletý mladík, který přiznal, že si s přítelkyní pozvali několik přátel na párty. Kolik je hodin, si prý neuvědomili.



„Uvedení přátelé z bytu odešli ještě před příjezdem hlídky. Mladý pár svým jednáním porušil nejen mimořádná opatření vlády o volném pohybu, ale zároveň je podezřelý i z přestupku proti veřejnému pořádku, “ uvedla k případu Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.

Tento případ v Prostějově nebyl ojedinělý. Na jiném místě zavolal soused před pár dny na dvacetiletého mladíka strážníky, protože při kouření na pavlači vedl s ostatními kuřáky hlasitý hovor, kterým ho rušili. „Záležitost bude mít dohru u příslušného správního orgánu. Zde je možné za přestupek proti veřejnému pořádku uložit pokutu do výše deset tisíc korun,“ doplnila strážnice Greplová.

Případy bez řešení

Na hlasité sousedy si na sociálních sítích stěžuje i Zdeňka Moravcová z Trutnova. „Každý víkend musím poslouchat jejich hlasitou hudbu. Nejsem jediná komu to tady vadí. Policie nic neřeší. Přijede, domluví jim a tím to končí,“ stěžovala si paní Zdeňka, která sousedí podle svých slov s mladým párem.

Právě ten si poslední týdny zve každý víkend na večírky své přátele. „Je to vážně každý víkend. Nejen v pátek, ale duní to od nich prostě dva dny v kuse. Ať si pijou, ale v noci potichu,“ podotkla žena, která prý páru již několikrát domlouvala, ale marně: „Ještě ze mě měli srandu. Ať jim radši otevřou hospody a bude klid.“

Zkušenost s hlučnými sousedy má i David z Ostravy, který se o ni rovněž podělil na sociální síti. „Sousedi pode mnou čím dál častěji pořádají mejdany, je to masakr. Nějaký klid je vůbec nezajímá. Hnus, když ráno vstáváte do práce,“ napsal David, který však dodal, že to s nimi zatím řeší domluvou: „Já jsem kliďas. Spíš se divím, že důchodci, co tu všude bydlí, si zatím nestěžovali.“

Loni rušily noční bary

Ostravští strážníci ubezpečují, že se zabývají všemi případy rušení nočního klidu, které jim někdo oznámí. „Výrazně ubylo výjezdů k rušení nočního klidu na veřejnosti. Ke skokovému nárůstu však došlo u výjezdů k případům v bytech, a to ze 44 případů na 94 případů. Jedná se tak o více než stoprocentní nárůst,“ vyčíslil případy mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů.



Podle něj se na současném trendu domácích večírků podepsaly zavřené hospody a zákaz vycházení, který od pondělí nově platí od 23. hodiny. „Trend počtu případů konzumace alkoholu na veřejnosti je klesající. Zatímco loni v říjnu musely hlídky vyjíždět k celkem 243 případům, ve stejném měsíci letos jen ke 197 případům,“ vypočetl Machů.

Trend domácích oslav se ukazuje i na jihu Čech. „V loňském roce dějištěm přestupků nebyly soukromé byty nebo domy, ale noční kluby a bary,“ doplnila mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích Věra Školková.

Ani hlavní město není výjimkou. „Od začátku listopadu jsem v Praze řešili 181 přestupků týkajících se rušení nočního klidu, za které jsme uložili 23 pokut v celkové výši 15 900 korun, šest přestupků jsme oznámili správnímu orgánu a v ostatních případech postačila domluva,“ shrnula mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Podobný trend domácích oslav potvrzují i další města. Nárůst ohledně rušení nočního klidu pozorují asi desetiprocentní.



Oznámení kvůli pračce i hlasitému počítačovému hráči

Avšak mnohdy za rušením nočního klidu nestojí jen alkohol. Hlasitými zvuky rušil 17. listopadu kolem čtvrté ráno sousedy osmnáctiletý mladík. „Lidé ze židenického bytového domu už nedokázali hluk déle snášet a obrátili se na městskou policii. Jeden ze sousedů hlídce řekl, že v pozdních hodinách se z bytu nese rámus v průměru každý třetí den,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Mladík však nepořádal večírek, nýbrž hrál hru na počítači a ztratil prý pojem o čas.

„Při hraní měl prý sice nasazená sluchátka, jejím průběhem se ale nechal natolik strhnout, že o sobě dával vědět přes celý dům. Strážníci ho upozornili, že ne každý má momentálně takový režim, aby ráno nemusel do školy ani do práce. Mladík se hlídce omluvil a slíbil, že se podle jejích rad zařídí,“ dodala k případu, který skončil domluvou, Skřivánková.



V Olomouci měli sousedi problém s hlasitou pračkou. „Půl hodiny po půlnoci vyrazila hlídka do Heyrovského ulice do jednoho z panelových domů. Oznamovatelka si stěžovala, že z bytu souseda se ozývá bouchání a rámus z pračky a ona kvůli tomu nemůže spát,“ uvedl z dalších sousedských případů olomoucký strážník Petr Čunderle.