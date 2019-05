Hostem Rozstřelu bude Pavel Svoboda, lídr KDU-ČSL do eurovoleb

Krátce po svém zvolení do čela lidovecké kandidátky pro volby do Evropského parlamentu Svoboda řekl, že je pro něj velkým tématem otázka bezpečnosti a řešení migrační krize.

„Taky je důležité, aby Česko zůstalo v EU - je to pilíř zahraniční politiky, za který není alternativa. Chceme, aby se ČR podílela na evropském dění aktivně,” shrnul.

Svoboda už to v Bruselu dobře zná, neboť je od roku 2014 europoslancem a zároveň i předsedou právního výboru Evropského parlamentu.

Ve středečním Rozstřelu odpoví, co se mu reálně podařilo během uplynulých let v EU prosadit, jaká témata bere jako rozpracovaná a která by rád dokončil nebo započal, pokud by byl zvolen i do dalšího období.

Svoboda vedl lidovce do eurovoleb už v roce 2014. Do Evropského parlamentu se nakonec díky zisku 9,95 procenta, dostali tři kandidáti KDU-ČSL. Coby lídra ho tehdy předstihla díky preferenčním hlasům Michaela Šojdrová. Třetím lidoveckým europoslancem byl zvolen Tomáš Zdechovský.

