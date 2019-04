Češi znají Junckera, jak popíjí whisky, ale byl dobrý šéf, míní Pospíšil

V blížících se eurovolbách povede Pospíšil společnou kandidátku TOP 09 a STAN z prvního místa. V Rozstřelu uvedl, že není velkým příznivcem zásadních reforem EU. „Ten, kdo tvrdí, že prosadí významnou reformu EU, občanům lže. Jsem přesvědčen, že je potřeba netlačit EU k další rychlé integraci, ale integraci, kterou právě provádíme dělat lépe,“ řekl Pospíšil.



Současná EU je podle šéfa TOP 09 mírně přebyrokratizována. „EU není dokonalá, jako žádné lidské dílo není dokonalé. Kritiku na určitý nadbytek byrokratismu a některé pomalé procesy v přijímání legislativy považuji za oprávněnou,“ vysvětlil Pospíšil s tím, že sám v europarlamentu často hlasoval proti směrnicím a nařízením, které byly zbytečné nebo nic neřešily.

„Máme přijímat legislativu EU jenom tam, kde to je pro země výhodné,“ řekl předseda TOP 09.

V pořadu Rozstřel došlo i na domácí politiku a na nedávnou krizi v pražské koalici. Tu vyvolalo vyjádření primátora Zdeňka Hřiba, který chtěl v Praze zavést daň za prázdné byty. S tím však Spojené síly pro Prahu v čele s Pospíšilem hrubě nesouhlasili.

„Ukazuje se, že Piráti mají blíže k levici. My jsme pravicová strana a ochrana soukromí a majetku je pro nás klíčová,“ zdůraznil Pospíšil v Rozstřelu.

„Některé věci jsou pro nás zásadní. Nepřistoupíme na to, aby někdo špicloval soukromí Pražanů, koukal na elektroměry a zdaňoval jim celoživotní úspory, které třeba vložili do druhého bytu. To je pro nás nepřijatelné,“ dodal předseda TOP 09. Pokračování současné koalice v Praze však vidí pozitivně.

„Naším cílem není bourat koalici. Ta vydrží, když budeme plnit koaliční program a partneři nás nebudou překvapovat tím, že se v novinách dočteme, že připravují nějaké socialistické nebo komunistické experimenty. “

Euro v Česku do 10 let nebude

Přijetí společné evropské měny by sice podle Pospíšila bylo pro Česko výhodné, ale v současnosti to není aktuální téma. „Pro české podnikatele by bylo euro výhodné, protože posílí český export, který nás živí. 80 procent našeho exportu jde do Evropské unie. Ale politická realita je taková, že tu euro do deseti let nebude.



Negativní postoj má Pospíšil naopak ke společné evropské armádě. Předseda TOP 09 tvrdí, že by byla zbytečná a drahá. „Určitě bychom měli v rámci EU více spolupracovat, ale vymýšlet společnou armádu, když většina států v Evropě neplní povinná dvě procenta na obranu v rámci NATO, by nemělo ten výsledek a bylo by to slabé. Lepší je společná bezpečností politika v rámci NATO,“ dodal.

Na končícího šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera bude Pospíšil vzpomínat v dobrém. „V Česku se z něj dělá člověk, který jen popíjí whisky a kymácí se, ale to je vůči němu nespravedlivé. Jako šéf komise přispěl k tomu, že se v EP schvaluje mnohem méně legislativy než za předchozího šéfa Barrosa,“ myslí si.

Na Junckera se podle Pospíšila bude s odstupem času vzpomínat lépe, než aktuálně vypadá jeho mediální obraz.