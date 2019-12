Abolice nebude, bral jsem ji jen jako prevenci, řekl prezident Zeman

O abolici pro Babiše přitom v září mluvil sám prezident. Premiér Babiš následně opakovaně řekl, že by ji nepřijal. Naposledy ve středu krátce poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o pokračování stíhání dvojice lidí včetně premiéra v kauze Čapí hnízdo.



Miloš Zeman ve čtvrtek uvedl, že nejen kvůli jejich středečnímu telefonickému rozhovoru od původního záměru ustoupil.

„Na rozdíl od milosti, která je výlučným právem prezidenta, vyžaduje abolice kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod,“ sdělil prezident.

„Z toho prostého důvodu, že nejvyšší státní zástupce za prvé zastavil trestní stíhání u rodiny Andreje Babiše, za druhé ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a za třetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie. Takže jsme se s Andrejem Babišem velmi přátelsky dohodli, když jsme si ve středu telefonovali, že abolice nebude,“ dodal Zeman.

Přesto prezident odmítá, že by v září udělal chybu, když o možnosti udělení abolice Babišovi v případě jeho opětovného obvinění v televizi Barrandov vůbec mluvil.

„No, kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného. Nu, takže jsem to udělal jako určitou prevenci a jsem celkem rád, že teď je situace taková, že to policie bude vyšetřovat. A počkám na její informace,“ konstatovala hlava státu.

S rozhodnutím nejvyššího žalobce Zemana prý prezident nemá žádný problém. „Myslím si, že je korektní. Protože pokud má pocit, že se v tom vyšetřování něco opomnělo, ať se to vrátí na začátek a ve vyšetřování se pokračuje. Proti tomu ani prezident nemůže důvodně protestovat,“ prohlásil Miloš Zeman.

Nejvyšší státní zástupce obnovil trestní stíhání Andreje Babiše: