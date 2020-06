Žlutý vlak do Chorvatska má za sebou první kilometry. Do Rijeky dorazí ráno

21:12 , aktualizováno 21:12

V úterý v podvečer vyrazil z pražského hlavního nádraží první spoj RegioJetu do Chorvatska. Vlak s kapacitou asi 520 cestujících by do Rijeky měl dorazit před devátou ráno. „Cesta trvá asi přesně pět piv,“ komentoval ředitel RegioJetu Roman Jančura. Přinášíme vám reportáž z prvních kilometrů jízdy.