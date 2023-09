Izraelské radary v Česku nahrazují sovětské. Odhalí drony i dělostřeleckou palbu

Moderní radary, které Izrael používá jako součást protiraketové obrany Iron Dome, v Česku nahrazují zastaralé sovětské ze sedmdesátých až osmdesátých let. Armáda tak získala techniku, která je prověřená bojem a každodenním nasazením.

„Radary mají za sebou takzvané vojskové zkoušky, ty jsou podmínkou pro možné zařazení do výzbroje. Garantují tak funkčnost podle toho, co dodavatel slíbil plnit. Nyní jsme v druhé fázi, většina radiolokátorů už tu je a provádějí se funkční zkoušky. Při nich se testují nejen veškeré dosahy, komunikace, ale také ovládání, včetně rozložení na místě určení,“ říká zástupce velitele 26. pluku velení, řízení a průzkumu Martin Novák.

Pro pokrytí území České republiky je potřeba pěti radiolokátorů. Každý má dálkový dosah zhruba 300 kilometrů, záleží pak i na počasí.

„Pět radarů bude umístěných na stacionárních vojenských stanovištích ve prospěch integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO NATINAMDS a tři budou mobilní. Zbylé tři budou k dispozici pro ochranu strategických cílů a objektů důležitých pro obranu státu v rámci národního pohotovostního systému protivzdušné obrany,“ dodává Novák.

Mobilita celého systému radiolokátoru MADR je značnou výhodou. Systém je připraven k použití do jedné hodiny.

Mobilita a možné zahraniční nasazení

A v čem jsou oproti svým předchůdcům jiné? Výhodou je mobilita. Radiolokátory je možné poměrně rychle naložit na vůz Tatra 8x8 a celou soupravu, která obsahuje generátory napájení, ale i stanici obsluhy převézt prakticky kamkoliv. To je možné i u zmíněných pěti stacionárních radiolokátorech. Nasazení tak je možné nejen v Česku, ale i v rámci zahraničních operací.

Sovětské radary bylo teoreticky možné také přemístit. To ale zabralo nejméně okolo dvaceti hodin času. Současné jsou v provozu do jedné hodiny od přijetí na místo určení.

Jedním z míst, kde je stacionárně umístěný radiolokátor MADR jsou Hrušovany.

„To je nesporná výhoda. A navíc to, co umí tyto stroje, to uměla dvojice radarů v omezeném režimu. Zde vše řídí počítače, inteligentní software, a díky tomu je možná detekce nejen mnohem menších objektů, ale i střel,“ říká expert Tomáš Růžička, který u pluku působí dlouhá léta a je od počátku přebírání systémů MADR.

Mnohem menšími cíli se rozumí například drony, respektive letící objekty veliké několik desítek centimetrů a více. Detekce zvládá odhalit i střely, rakety, minometné granáty a v neposlední řadě dělostřeleckou palbu. Nahlédnout pod ruku operátorů ale možné není. Celý systém funguje v utajovaném režimu.

Hodnota zakázky osmi souprav činí 3,5 miliardy korun s daní a byla ověřena a potvrzena nezávislým znaleckým posudkem. Izraelské radary jsou kompatibilní se systémy NATO.

Zatím bez raket

Kromě radiolokátorů, které armáda zařazuje do výzbroje, jsou v plánu během následujících let i nové rakety. Resort obrany podepsal v září 2021 smlouvu s vládou židovského státu na dodání čtyř raketových baterií Spyder. Součástí dodávky by měly být čtyři raketomety umístěné na podvozcích Tatra 815-7 v konfiguraci 8×8.

„Nákup protiletadlového raketového systému SPYDER je další důležitý krok v modernizaci naší armády. Tento systém je určený k protivzdušné obraně novodobého bojiště a je důležitý pro obranu strategické infrastruktury naší země,“ vysvětlil po podpisu smlouvy v roce 2021 armádní generál Aleš Opata, tehdejší náčelník Generálního štábu AČR.

Z novinky, která se zabydluje ve výzbroji se vojáci radují, nicméně negativem bylo zdržení dodávek, ale také absence servisní smlouvy, která se bude teprve uzavírat.