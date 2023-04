Česko překlenou radary Železné kopule, prošly testy. Rakety zatím chybí

Armáda v pátek úspěšně ukončila vojskové zkoušky mobilních 3D radarů MADR. Výrobce odstranil kritické nedostatky, které do té doby testování prodlužovaly. Celkem osm radiolokátorů MADR by měli vojáci začít používat do konce roku, v ČR je nyní pět kusů souprav. Stejný systém používá Izrael jako součást protiraketové obrany Iron Dome.