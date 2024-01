Zájem o protiatomové kryty roste. Stojí jako byt, ale odolají téměř všemu

Když jsem vám volal a domlouval reportáž, říkal jste mi, že nestíháte reagovat na poptávku a i nyní vám neustále zvoní telefon. To mají lidé tak veliký zájem o protiatomový kryt?

Předně si musíme říci, že nevyrábíme jen nové protiatomové kryty, ale zabýváme se také renovací starých, zabezpečením místností, stavbou tajných vstupů, ale prakticky také výstavbou zapuštěných domů.

Renovací myslíte staré kryty, které měla třeba řada výrobních podniků?

Například, nebo také kryty pod radnicemi, úřady a tak dále. Většinou jsme přivoláni ke konzultaci, zhodnotíme stav, funkčnost, ale také nabídneme optimální řešení. Vše to má ale samozřejmě svá úskalí.

Jaká?

Mnoho krytů se přestalo udržovat ve funkčním stavu, z některých byl sklad brambor, nebo prostě odkladiště všemožného harampádí. Podstatná je nejen statika, kterou nejčastěji narušuje vlhkost, ale také funkčnost filtroventilačních systémů. A ty bývají velmi zanedbané, potřebné výstupy a průduchy jsou po letech nefunkční, nebo zabetonované, stavebně odstraněné.

Co v ten okamžik navrhujete, jaké jsou možnosti?

Vše záleží na majiteli prostor, který se musí rozhodnout, jestli je ochoten zaplatit často vysoké náklady na opětovné zprovoznění. A také, jestli to je vůbec ještě možné. Musíme k celé problematice přistupovat zcela otevřeně. Často se bavíme o statisícových, ale i milionových investicích. To nejsou malé peníze.

Nestabilní bezpečnostní prostředí samozřejmě znamená i větší strach o bezpečí své, ale i svých blízkých. Je tedy logické, že takové události zvyšují poptávku po krytech. Jan Indruch výrobce protiatomových krytů

I přes vysoké investice se kryty renovují?

Určitě ano, ale nemohu mluvit nijak konkrétně. Naší nejběžnější činností je zejména projektování nových krytů, včetně citlivého umístění do terénu. Protože aby měl kryt smysl, musí samozřejmě být dostupný. Všeobecně platí, pokud není kryt přímo na pozemku vlastníka, aby smysl měl, musí se nacházet v docházkové, či lépe řečeno doběhové vzdálenosti.

Pokud vás jako zákazník kontaktuji, co vše mi můžete nabídnout, jaké mám možnosti?

Možnostem a představivosti se meze téměř nekladou. Kryty, které stavíme, musí umožnit život nejméně na čtrnáct dní, spíš déle. V ten okamžik probereme, pro kolik lidí bude kryt určen, kde ho chcete umístit, jaké jsou tam terénní, ale i klimatické podmínky a mnoho dalšího.

Řeší se pak například i obklady vnitřku, podlaha, zásoby, jsme schopni nasimulovat bydlení v běžném domě, nebo bytě, včetně výmalby, nebo tapet, dokážeme i simulovat pohled ven pomocí obrazovek, V nich můžete mít pohled z vašeho současného domu, různé uklidňující a relaxační scenérie, nebo i přenos z kamer, které budou v okolí umístěny.

Jan Indruch vyrábí kryty poměrně krátce, ale zájem veřejnosti je značný.

Můžete uvést, kolik stojí stavba nového krytu?

To není nic tajného. Všeobecně se v základu bavíme o částce okolo sta tisíc korun za metr čtvereční bez daně. Záleží pak na náročnosti instalace. Často si zákazník připraví podle našich plánů základ, kam přijde modulární systém, který vyrábíme.

Není třeba například plné balistické zodolnění boků krytu, protože ten bude pod zemí, ale vstupní dveře rozhodně. Ty odolají skutečně téměř všemu. Nicméně není problém i kompletní zodolnění celého krytu na požadovanou třídu balistické ochrany.

Nejmenší kryt je velký okolo desíti metrů čtverečních a je vhodný spíš pro samotáře, ale můžeme dodat i kryt, který bude mít stovky metrů čtverečních. Tomu bude odpovídat i cena.

V posledních letech se na bojištích objevují i takzvané termobarické bomby, označované i jako palivo-vzdušné. Poradí si kryt i s následky útoku touto bombou?

Kryt má vysokou stabilitu v určité vzdálenosti od jaderného výbuchu, kterému skutečně odolá. A právě zmíněné termobarické bomby jsou známé pro své devastující účinky i na kryty, zejména pak jejich obyvatele. Nicméně vyvíjíme systémy, které umožňují přečkat i takto specifický útok, který je v běžně instalovaných protiatomových krytech fatální.

Když disponuji vhodným pozemkem, jak poté vypadá samotná stavba?

Pokud je prostor vhodný, včetně podloží k instalaci základní desky, nebavíme se tedy o krytu, který bude třeba hned vedle rybníka, pak samotná realizace je otázkou zhruba dvou týdnů, u malých krytů i méně. Přijedeme, vše připravíme, kryt už bude předem u nás vyrobený a nachystaný na osazení do země.

Pak tu jsou samozřejmě různé možnosti přípojek vody, napájení, včetně baterií, soláru, ale i turbín. Ale to vše se řeší už na začátku při konzultaci. Všeobecně řečeno od začátku stavby po její předání se bavíme o dvou týdnech.

Přisuzujete zvýšení zájmu o protiatomové kryty válce na Ukrajině?

Určitě je bezpečností aspekt ve světě tahounem různých opatření a tedy i protiopatření, například staveb protiatomových krytů. Nestabilní bezpečnostní prostředí samozřejmě znamená i větší strach o bezpečí své, ale i svých blízkých. Je tedy logické, že takové události zvyšují poptávku po krytech a někteří zákazníci nám přímo říkají, že po útoku Ruska na Ukrajinu se bojí a své rozhodnutí pořídit kryt urychlují.