Na výstavbu sociálních a dostupných bytů dá vláda letos miliardu

Peníze by se měly vydat v rámci programu Výstavba ze Státního fondu rozvoje bydlení. „V následujících letech chceme pro každý rok vyjednat tři miliardy korun, z toho dvě miliardy na dotace a jednu miliardu na zvýhodněné úvěry,“ uvedla Dostálová.



Nový program budou moci využívat obce na investiční akce jak u sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, tak i u nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro veřejně prospěšné profese, jako jsou například lékaři, učitelé nebo policisté.

„Smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru a nemusí se jednat ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup jednotlivých bytů, které po rekonstrukci mohou sloužit k sociálnímu bydlení. Sociální byty budou určeny skutečně pro ty potřebné a možnost využití dostupného bydlení bude podle obce. Právě ty vědí nejlépe, kdo u nich žije a kdo tuto pomoc nejvíce potřebuje. Může tedy jít například o seniory či o matky samoživitelky,“ uvedla Dostálová.

V dalších letech by se podle ministerstva mohlo ročně v obcích postavit až 2000 sociálních a dostupných bytů. „Státní fond rozvoje bydlení zveřejní výzvu pro příjem žádostí co nejdříve, tedy ihned po nabytí účinnosti nařízení vlády,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj v tiskové zprávě.

V případě sociálních bytů kabinet počítá s dotací až do 100 procent uznatelných nákladů. V případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné osoby program umožní kombinaci s nízkoúročeným úvěrem z fondu bydlení, s komerčním úvěrem nebo vlastními penězi obce.

Vzniknout by měly byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních, a to v sociálním, dostupném či smíšeném domě. V sociálním domě, kde by byl také domovník či sociální pracovník, by mohlo být nejvýš 12 sociálních bytů s koupelnou s umyvadlem a vanou či sprchou, toaletou a kuchyní s linkou s vařičem a troubou.

„Program Výstavba svými parametry z velké části nahrazuje původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.