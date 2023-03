Trapasů mám spoustu. Jsme pod drobnohledem, říká prezidentova mluvčí

„Je to hodně rychlé. Jede se podle programu, který je na jednotky minut od osmi od rána do osmi do večera,“ popsala Pavlova mluvčí Markéta Řeháková. Od inaugurace nového prezidenta přitom uplynuly teprve dva týdny. Za tu dobu už Pavel stihl navštívit Polsko, Slovensko a Německo.

Právě při zahraničních cestách Pavla se jí stalo už několik trapasů, prozradila v rozhovoru.

„Mám na ně štěstí. Je jich spoustu, vždycky mě kamera vyhmátne v nějaký nevhodný moment. Třeba když si zrovna sundavám kabát a je vidět, že nemám upravenou šálu,“ sdělila Řeháková s tím, že lidé jí pak kvůli tomu píší na sociálních sítích. „Je zajímavé, pod jakým jsme drobnohledem,“ dodala.

Další trapas se jí prý stal při návštěvě Polska.

„Členové delegace se představovali prezidentskému páru Slovenska. Bylo to na konci dne a já jsem si sundala lodičky, protože mě strašně bolely nohy. Myslela jsem si, že půjde jen o recepci, tak jsem šla v normálních botách. Pak mě ale trochu zaskočilo, když šlo o osobní představování jednotlivých členů a šli jsme si ve velkém slavnostním sále potřást rukou. Říkala jsem si, že kdybych to věděla, lodičky bych si nechala,“ popsala s úsměvem Řeháková.

Když jí ale lidé kvůli podobným věcem píší na sociálních sítích, nic si z toho prý nedělá. „Jsou to takové malichernosti. Pro mě je zásadní, aby měl prezident přesné podklady, když jde na jednání,“ sdělila prezidentova mluvčí.

V rozhovoru Řeháková mimo jiné prozradila, jak Pavel prožíval „ostrý start“ s podpisem mimořádného snížení důchodové valorizace. Hovořila také o stabilitě a složení týmu prezidenta.