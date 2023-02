Účes jako z Hollywoodu. Pavel se sestřihem inspiroval u Clooneyho

„Celý život jsem uplatňoval naprosto praktická hlediska, pokud šlo o vzhled. Stříhal jsem se mašinkou na délku jednoho centimetru a připadalo mi, že s tím vydržím celý život,“ řekl Pavel na pátečním brífinku.

Po odchodu z armády měl podle svých slov rebelskou náladu a nechal si narůst delší vlasy. To se nelíbilo jeho ženě Evě, která mu následně před návštěvou holiče poslala fotografii George Clooneyho.

„Z toho možná vzniklo to, že jsem se chtěl stylizovat do image Clooneyho. Nebylo to tak. Možná to tak chtěla moje žena,“ uvedl Pavel. Dodal, že si nechce vybírat jednu osobnost, která se mu líbí, a pokoušet se jí napodobit.

Během prezidentské kampaně lidé na sociálních sítích Pavla přirovnávali k otci herce Toma Cruise. Objevily se také fotomontáže Pavla jako hlavního hrdiny seriálu Zaklínač či coby postavy Jamese Bonda.

Ikonickou součástí Pavlovy kampaně se stala také flanelová košile. Tu nosili jeho příznivci nejen na setkání, výrazně dominovala také v jeho volebních štábech.