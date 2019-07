Preventivní prohlídky zanedbává každý pátý Čech. Nejvíc na ně chodí mladí

Prevenci podstupuje každý rok více než třetina dotázaných (34,9 procent), další necelá třetina (31,9 procent) pak jednou za dva roky. Kuřáci přitom docházejí na prohlídky častěji než nekuřáci - jednou ročně či častěji na ně chodí více než polovina (56,5 procent). Nejvíce pak prevenci zanedbávají lidé z Prahy, na prohlídky nechodí téměř každý čtvrtý (23 procent).



„Naše praxe ukazuje, že stále poměrně velká část pacientů preventivní prohlídky nevyužívá. Pravidelná prevence může pomoci zachytit vážná onemocnění v jejich počátcích, a předejít tak zdravotním komplikacím,“ přiblížil tiskový mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.



Z průzkumu také vyplývá, že nejméně využívají preventivní prohlídky lidé mezi 30 a 44 lety - pozornost jim nevěnuje každý čtvrtý. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety jde o pětinu (19 procent).

Každého čtvrtého dotázaného Čecha (26 procent) pak od preventivních prohlídek odrazuje nedostatek času. Čtvrtina dotázaných Čechů mladších 30 let (25,2 procent) pak na prohlídky nechodí z obavy, že od doktora uslyší, co už sami vědí - jako že je třeba více sportovat či zdravěji jíst.



„Většina mladé generace si přirozeně připadá zdravá a neohrožená, a tak valná většina mladých lidí stále ještě na prevence nedorazí a nebo přichází s delšími časovými odstupy,“ popsala praktická lékařka a členka Sdružení praktických lékařů ČR Irena Moravíková. Zájem o preventivní prohlídky mezi mladými však podle ní v posledních letech roste.

„Aktivně se na toto vyšetření objednávají a mají o něj zájem,“ uvedla. Podle průzkumu na prohlídky buď nechodí, nebo si nepamatuje, kdy bylo na poslední, ze skupiny mezi 15 až 29 lety jen 14,7 procent lidí.



Starší pacienti se podle Moravíkové o preventivní prohlídky zajímají také, ne ale v takové míře. „S těmito pacienty se totiž lékař vidí několikrát do roka proto, že léčí a řeší již vzniklé choroby a pacienta si zve na kontroly podle aktuálního zdravotního stavu,“ vysvětlila.



Když někdo v okolí prodělá vzácnou nemoc, zájem vzroste

To však často nestačí. „Pokud pacient lékaře navštíví až v momentě, kdy má pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo přijde již s problémem, může být na řešení často již pozdě,“ vysvětlila Moravíková. To potvrzuje i Sojka. „U nádorových onemocnění to může být otázka života a smrti, protože pro některé formy už sice existuje léčba určená i pro pokročilejší stádia, pro některé však stále ne a jejich včasná diagnostika je potom klíčová,“ zdůraznil.



Zájem o preventivní prohlídku pak podle Moravíkové vzroste, když onemocní nebo zemře někdo blízký. „Hnací silou se v tu chvíli stává strach a pacienti přijdou hledat útočiště k lékaři,“ uvedla Moravíková. To potvrzují i výsledky průzkumu - lékaře by každý šestý dotazovaný (16 procent) začal pravidelně navštěvovat v případě, že by oni sami nebo někdo z jejich okolí prodělal závažnou nemoc.



Více než polovina dotázaných (51,7 procent) nepotřebuje k účasti na preventivních prohlídkách žádnou speciální motivaci. Dvanáct procent dotázaných by pak k preventivní návštěvě lékaře přesvědčila možnost započítat si čas strávený na prohlídce do pracovní doby nebo finanční benefit (12 procent).