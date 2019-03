Nechtěných lékových interakcí přibývá. Mohou zabít stovky lidí ročně

Nárůst lékových interakcí vyplývá z dotazů zaslaných do poradny Znám své léky Ta funguje pět let a za tu dobu dostala téměř padesát tisíc otázek.

Zatímco v roce 2016 se objevila alespoň jedna interakce u 33 procent dotazů, v roce 2017 to bylo o čtyři procenta více. V roce 2018 pak 40,77 procent. Většina z interakcí podle AIFK sice nebyla závažná a vyžadovala nanejvýš poradu s lékařem. Některá však představovala přímé ohrožení zdraví či života.

„Takových jsme u tazatelů loni odhalili 65. V medikaci 22 tazatelů se vyskytovalo dokonce víc než deset potenciálních lékových interakcí najednou,“ popisuje odborný garant poradny, farmaceut Petr Průša. Rekordní počet byl 18 interakcí u jediného uživatele. Alespoň jedna duplicita se objevila u 7,41 procent dotazů.



Lékař se nedozví o léku předepsaném jiným lékařem

Naději v tomto ohledu podle lékařů představuje elektronický recept doplněný o lékový záznam pacienta. „Už abychom lékový záznam měli. Lékař stále nemá šanci dozvědět se o léku předepsaném jiným lékařem, pokud mu o něm pacient sám neřekne. Nežádoucí interakce pak nemůže pohlídat,“ domnívá se lékař Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. LF UK.

Od začátku roku 2018 mají lékaři povinnost předepisovat všechny léky pacientům elektronicky. Dosud však chybí lékový záznam pacienta, jehož budoucí podoba se nyní projednává ve Sněmovně.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby do záznamu mohli nahlížet zdravotníci s prokazatelným vztahem k danému pacientovi. Podle resortu by každý pacient zároveň měl mít možnost v případě pochybností o bezpečnosti svých dat vyjádřit nesouhlas s nahlížením do svého záznamu.