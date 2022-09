Na horách v noci čekají první letošní sníh, napadnout může až pět centimetrů

„Půjde o první sníh letošní sezony, takto studený vzduch do České republiky zatím ještě nepronikl. Udržení sněhu bude záležitostí nejvyšších horských poloh,“ uvedl pro iDNES.cz Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). „Zde by se mohla vytvořit i souvislá pokrývka několika centimetrů mokrého sněhu,“ dodal Tomáš. Meteorologové očekávají smíšené a sněhové srážky v horách nad 1 100 metrů.

V sobotu je nejvyšší pravděpodobnost sněžení na západních hřebenech, především v Krušných horách, na území Šumavy a v části Krkonoš. Sníh by měl přijít až v pozdě odpoledne, ve večerních a nočních hodinách. V neděli se očekává i menší sněžení na východě, v Beskydech a Jeseníkách. Do pondělí by tak podle Tomáše z ČHMÚ v součtu mohlo napadnout v nejvyšších polohách až pět centimetrů.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Při oteplení přes den bude sníh odtávat. Držet se bude především večer, v noci a nad ránem. Zítra ráno (v neděli) se dá očekávat, že například na Klínovci či na hřebenech Šumavy poprašek uvidíme,“ sdělil Martin z ČHMÚ.

Meteorologové ve své předpovědi na sobotu uvádí, že odpoledne bude zataženo a oblačno. Na většině území Čech se čekají přeháňky, ve Slezsku a na Moravě pak místní srážky při pozdním odpoledni a večeru. Teplotní maxima dosáhnou 10 až 14 stupňů Celsia, na horách pouze 6 stupňů.

V noci na neděli se budou nejnižší teploty pohybovat okolo 4 stupňů. Přes den by pak teploty neměly přesáhnout hranici 13 stupňů, na Moravě 15. V 1000 metrech na horách bude přes den okolo 5 stupňů Celsia. O víkendu k nám přichází i mírný vítr, studený a vlhký vzduch proudí od severozápadu. S sebou nese i výrazné ochlazení, minulý týden se totiž teploty pohybovaly okolo 20 stupňů.

Loni se první sníh objevil až 12. října na Sněžce, v horách tou dobou byly i teploty pod nulou. Ve svém měsíčním výhledu meteorologové uvádí, že průměrná teplota pro období od 12. září do 9. října je 12,5 stupňů Celsia.