V Mynářově shořelém srubu našli samopal, případ šetří policie, exkancléř mlčí

Na nález neregistrované zbraně upozornily v pátek Seznam Zprávy s tím, že necelý rok od požáru má policie v souvislosti s případem další podezření, a to ohledně nedovoleného ozbrojování. Podle zjištění Seznam Zpráv byla ve spáleništi srubu nalezena zbraň, kterou někdo držel nelegálně.

V pátek pak iRozhlas.cz informoval, že danou zbraní je samopal. „V daném případě byl nalezen samopal sovětské výroby,“ upřesnil pro Radiožurnál náměstek okresního státního zástupce v Uherském Hradišti Lukáš Mahdal, který případ řeší.

Zbraň je nekompletní, nefunkční, poškozená

„V odborném vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví balistika je konstatováno, že zbraň je nekompletní, nefunkční, poškozená. Špatný technický stav byl způsoben pravděpodobně dlouhodobým působením vysokých teplot,“ uvedl dále Mahdal a současně dodal: „Bylo také zjištěno mechanické poškození bicí pružiny. V tom stavu, v jakém byla nalezena, střelby schopná nebyla.“

Zda byl samopal funkční zatím vyšetřovatelé nevědí. „To je předmětem šetření,“ doplnil Mahdal.

A zatím není prokázané, kdo je vlastníkem samopalu. „Ta zbraň není evidovaná, tudíž jsou v tuto chvíli předmětem šetření okolnosti nálezu i to, komu patřila,“ řekl Mahdal s tím, že bližší informace by mohlo být možné sdělit do měsíce.

Seznam Zprávy žádaly o potvrzení informace o zbrani prostřednictvím informačního zákona, hradbu mlčení prolomilo až Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. „Již byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování (…), takže již není nutná taková míra operativně pátrací diskrétnosti,“ píše se v dokumentu, pod kterým je podepsán vrchní státní zástupce Radim Daňhel.

Mynář zatím na dotazy iDNES.cz ohledně zbraně nereagoval. Přitom za nedovolené ozbrojování hrozí podle trestního zákona až dva roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Již veřejně známou věcí je, že Mynář je vášnivým lovcem. Takže vlastní i zbrojní pas. Jenže ve spáleném srubu se našla i druhá zbraň. Na konci loňského roku napsal Radiožurnál, že se mezi ohořelými deskami srubu našla pistole typu browning ráže 9 milimetrů. Jednalo se o legálně drženou zbraň Mynářem. Policie tedy tuto záležitost neřešila.

„Jsem řádným držitelem zbrojního průkazu a legálním vlastníkem střelných zbraní, které jsou všechny uloženy v souladu se zákonem,“ napsal tehdy Vratislav Mynář Radiožurnálu. A následně doplnil, že zbraň měl „na ochranu rodiny“.

Pokud by policie prokázala, že neregistrovaná zbraň patřila majiteli srubu – tedy exkancléři, nebyl by to v jeho případě první trestní problém. Mynář čelí už od roku 2021 obvinění kvůli šestimilionovému dotačnímu podvodu na dostavbu penzionu v Osvětimanech.

Devět měsíců a pachatel neznámý

Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku, a to nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením. Dřevěná budova téměř kompletně vyhořela, způsobená škoda činila zhruba 25 milionů korun.

Policie později uvedla, že vyšetřovatelé mají podezření, že budovu někdo zapálil úmyslně. Trestní řízení vedla pro spáchání zločinu obecného ohrožení. Pachateli by za něj v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozilo osm až 15 let vězení.

Kdo požár založil, však policie nevypátrala. „Policejní orgán vydal usnesení o odložení věci. Nejsou důvody, které by vedly k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. To znamená, že nebyl zjištěný pachatel,“ řekla serveru iROZHLAS.cz státní zástupkyně zlínské pobočky brněnského krajského státního zastupitelství Renata Bártková, která na prověřování případu dohlížela.

„Doufám, že policie dělá, co může, ale rychlost, s jakou věc odložila, mě znepokojuje. Stejně tak jsem vážně znepokojen faktem, že nezjistila pachatele vážného trestného činu, který zaútočil na moji rodinu,“ sdělil v minulosti Mynář. Podobný útok se podle něj může opakovat. „Míra profesionality, s jakou byl útok připraven, a jeho časové souvislosti jsou alarmující. Ukazují na možné souvislosti, o nichž mám povědomost, a které zdaleka přesahují místní rámec,“ dodal tehdy.

Nebyla to náhoda ani nehoda

Několik dní po požáru Mynář v prohlášení a videu na hradním webu prohlásil, že to nebyla náhoda ani nehoda, ale že oheň v dřevěné budově někdo založil úmyslně. Vedoucí prezidentské kanceláře tvrdil, že v budově měl původně být se svou rodinou i v den, kdy tam hořelo. Událost spojil se „štvavou nenávistnou kampaní médií“ a některé novináře obvinil z toho, že ohrozili životy jeho dětí a rodiny.

Požár hospody likvidovalo v noci na 29. března loňského roku osm profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Nikdo při něm neutrpěl zranění. V době příjezdu hasičů hořela celá střecha objektu. Zasahovali v dýchacích přístrojích s několika proudy vody. Požár dostali pod kontrolu zhruba po hodině.