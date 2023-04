Sbírku výbušnin a zbraní odhalil výbuch černé pálenice, muži hrozí pět let

Explozi totiž iniciovaly výpary z nedovolené pálenice. Při výbuchu se nikomu nic nestalo a muži se podařilo z domu dostat včas. O případ se ale začali zajímat policisté.

„Při ohledání místa činu našli kromě mnoha kanystrů alkoholu také velké množství zbraní, střeliva a výbušnin, zejména dlouhé palné zbraně, munici a další pyrotechnické prostředky,“ upřesnila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Muže zadrželi a převezli do policejní cely. Více než 500 litrů alkoholu a příslušenství k jeho výrobě si převzali pracovníci celní správy.

Zbraně a výbušniny, které na místě objevili, umístili do skladu zbraní a střeliva. V případu bylo nutné zhotovit několik odborných vyjádření, která vyjasnila původ zbraní a munice, jejich množství a nebezpečnost.

„Například bylo zjištěno, že na jedné znehodnocené zbrani muž provedl konstrukční změny a tím ji uvedl do střelbyschopného stavu. Byl to jeho koníček, proto zbraně sbíral. Jinak měl doma jen jednu legálně drženou zbraň a to byla plynová pistole, na kterou není potřeba povolení,“ doplnila mluvčí s tím, že muž má dva starší záznamy v trestním rejstříku, které ale s touto trestnou činností nesouvisejí.

Na základě odborných vyjádření z kriminalistického ústavu, pyrotechnické služby a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, kriminalisté zjistili skutečnosti, na základě kterých muže obvinili z nedovoleného ozbrojování. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.