Trasování nefunguje, úřad jen skrývá svá pochybení, říká rodina nakaženého

„Chceme stále věřit, že ministerstvo zdravotnictví a krajská hygienická stanice záměrně nešíří nepravdivé informace, ale že jsou jim tyto informace podsouvány ze strany jejich podřízených orgánů ve snaze zakrýt svá vlastní pochybení,“ uvedla rodina nakaženého. Zároveň také upozornila, že vyjádření úřadů jsou v mnoha částech nepravdivá a manipulativní.

Strážník své zkušenosti sepsal a příspěvek pražská policie zveřejnila na svém webu. Eduard Šuster, ředitel pražské městské policie, očekával po zveřejnění textu zájem hygieniků o podrobnosti a kontakty na infikované. S překvapením ale zjistil, že měl článek opačnou odezvu. Šuster čelil nátlaku hygieniků na smazání příspěvku. I přes to, že on sám s tím nesouhlasil, musel příspěvek stáhnout z webu i Facebooku policie.

Syn strážníka, který se novým typem koronaviru nakazil na večírku v baru Techtle Mechtle, se potýkal se značnými pochybeními ze strany lékařů i hygieny. Když mladík svému praktickému lékaři oznámil, že mu není dobře, sdělil mu lékař, že má zůstat doma, je to zkrátka viróza. Celá rodina byla překvapena, jelikož očekávala, že lékař syna pošle na testy na koronavirus.



Když se objevily informace o rozšíření nákazy v baru Techtle Mechtle, kde mladík tu noc také byl, rodina zpozorněla. Syn se nakonec žádanky na test covid-19 dočkal, zbylým členům rodiny ji lékař odmítl vystavit.

I přes to, že test mladíkovi vyšel jako pozitivní, hygienici ani lékař žádanky na test rodině opět nevypsali, proto si je členové rodiny zajistili sami.

„Z celkem šesti členů rodiny obývajících jeden rodinný dům plus synovy přítelkyně a její matky – celkem tedy z osmi lidí – byl jeden pozitivní z předchozího testování (syn), další tři nově pozitivní, čtyři negativní. Mezi nově pozitivními byla bohužel jedna osoba starší 65 let,“ popsal dříve zaměstnanec městské policie.



Hygiena podle rodiny pochybila v trasování kontaktů, jelikož se vůbec nezajímala o to, s kým přišli nakažení členové rodiny do kontaktu. Například s nakaženou přítelkyni strážníkova syna hygienička telefonicky hovořila pouze jednou. Sdělila jí jen to, že je pozitivní a ptala se, kde pracuje a s kým bydlí.



„Hygienička se nezajímala o žádné další rizikové kontakty a samozřejmě se již nikdo neozval. Do úterý 4. 8. 2020 do 10.00 nikdo z KHS netrasoval a netrasuje její soukromé rizikové prvokontakty,“ doplnila v prohlášení rodina.