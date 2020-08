Strážník marně hledal pomoc pro syna s covidem, systém podle něj selhal

Reakce zástupce ředitele středočeské krajské hygieny Tomáše Vodného Prověření kauzy se v žádném případě nebráníme, je však třeba si uvědomit, že naše možnosti se v této chvíli blíží hledání oné příslovečné jehly v kupce sena. Naši epidemiologové na každém z 11 pracovišť v kraji za týden provedou desítky až stovky podobných šetření. Za každým z nich se kromě epidemiologických souvislostí samozřejmě skrývá nějaký lidský příběh. Snažíme se každý z nich poctivě vyslechnout a lidem na druhé straně telefonu v jejich nové a často nelehké životní situaci účinně pomoci a poradit. Je to pro nás samozřejmostí, nemocní Covidem a jejich kontakty nejsou pro nás jen anonymním objektem šetření, číslem ve statistice. V tomto bezprecedentním zápřahu už všichni trávíme téměř půl roku, naše početní stavy v době před příchodem nového koronaviru nebyly dimenzovány na takto masivní a dlouhodobou epidemiologickou intervenci a měnit se to daří jen pomalu a ztěžka. Není tudíž vyloučeno, že na kolegyních epidemioložkách je občas znát jistá únava. I ony jsou totiž jen lidmi. Žádná „nemehla, jak implikuje anonymní autor předmětného článku, to však rozhodně nejsou a svou práci dělají poctivě, zapáleně a stále ještě i rády. Tak kritická slova, navíc vypouštěná do veřejného prostoru z bezpečí vlastní anonymity, si za svou péči o veřejné zdraví rozhodně nezaslouží.