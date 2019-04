Elitní policisté na kurzu pro zvané. Titul MBA zvládli získat za 13 dní

„Tento kurz trval čtyři dny a je nástavbou pro absolventy kurzu pro vrcholové policejní manažery, do kterého zařazuje posluchače Policejní prezidium. Ten měl devět soustředění, tři krát tři dny,“ řekla Jarmila Fořtková, která má na policejní akademii na starosti program celoživotního vzdělávání.



Kurz pro vrcholové policejní manažery zahrnoval tři třídenní „soustředění“ v pracovních dnech – v září a v listopadu 2017, třetí loni v dubnu. Na webu policejní akademie stojí, že kurz tvoří „přednáška, cvičení, hraní rolí, případové studie, workshop, řízená diskuse a outdoor výcvik“.

Každý den od 9 ráno do 16.50, celkem 66 vyučovacích hodin. S kurzem, který následoval loni v září a na jehož konci policejní ředitelé získali titul MBA, zabrala výuka přesně třináct dní.

Titulovaní funkcionáři však tvrdí, že studium bylo náročnější a jednalo se prý o „několik semestrů“. Podle informací MF DNES jimi jsou ředitel pražské policie Jan Ptáček, ředitel policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil, ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel a středočeský šéf Václav Kučera.

„Kurz pro vrcholové policejní manažery byl uskutečňován prezenční formou a byl členěn do jednotlivých semestrů s třídenní výukou. Předpokladem pro úspěšné získání titulu byla účast na všech soustředěních, plnění průběžně zadaných úkolů a závěrem i úspěšné složení písemné zkoušky,“ zní argumentace pražského ředitele Ptáčka, kterou poslala jeho mluvčí.

Na konci studia běžně studenti zpracovávají práci v rozsahu několika desítek stran. Policisté ji napsali přímo na kurzu

Pro zajímavost: na konci studia běžně studenti zpracovávají závěrečnou práci v rozsahu několika desítek stran. Policisté ji napsali přímo na kurzu. „Text vypracovaný na místě byl studujícími odevzdán zkušební komisi,“ dodává Ptáček.

A další srovnání – třeba ředitel policie Královéhradeckého kraje David Fulka vystudoval Institut pro veřejnou správu v Praze a titul MBA používá od poloviny ledna. Studoval přitom od září 2017 a na konci vypracoval závěrečnou práci. „V rozsahu 124 stran včetně příloh,“ doplňuje Fulka. A není s takovou prací výjimkou – ředitel policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček na stejné škole ve stejném období obhajoval závěrečnou práci z kriminologie. „Obsahovala 67 stran,“ přiblížil.

Zmínění policejní ředitelé, kteří vystudovali rychle na policejní akademii, prohlašují, že jim kurz pomohl v jejich práci.

Na konkrétní využití studia v praxi se jich reportéři MF DNES chtěli zeptat osobně předminulou středu v horském středisku v Dolní Rokytnici, kde měli jednání s policejním prezidentem. Všichni odmítli. „S ohledem na pracovní vytíženost nemají o rozhovor zájem,“ tlumočil jejich odpověď Jozef Bocán, mluvčí Policejního prezidia, a odkázal na e-mailovou komunikaci.

Titul MBA jako doplněk

Kupříkladu podle ředitele jihomoravské policie Leoše Tržila je to vhodný doplněk ke vzdělání. „Každý služební funkcionář má dle zákona prohlubovat své odborné znalosti, čemuž odpovídala i náplň kurzu. Pro ředitele je důležitější oblast získaných znalostí a informací než neakademický titul MBA.“

Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel zmínil, že „absolvování kurzu MBA není podmínkou pro výkon funkce krajského ředitele Policie ČR“, přesto ho chtěl. „Absolvování bylo svobodným a ryze osobním rozhodnutím mé osoby, včetně uhrazení předepsaného poplatku policejní akademií,“ dodal.

Ředitel středočeské policie Václav Kučera poukázal na to, jak byl kurz náročný. Trval podle něj „čtyři semestry formou třídenních soustředění“. „Pan ředitel hodnotí proběhlý kurz pozitivně, jako přínosný a potřebný nejen pro jeho činnost. Nadále podporuje celoživotní manažerské vzdělávání na všech úrovních řízení v Policii České republiky, včetně uvedené formy,“ dodal jeho mluvčí Pavel Truxa.

Asociace: To je školení, ne MBA

Právě kvůli délce kurzu zpochybňuje kvalitu vzdělání Česká asociace MBA škol. „To není MBA, to je kurz, který si pořádá policejní akademie, a ta si může pořádat kurzy, jaké chce. Ale neměla by mást lidi a nazývat je MBA. To není MBA, to má úplně jiná kritéria, nemůže trvat třináct dní, to v žádném případě. To bylo školení, ne titul MBA,“ řekla rozčileně tajemnice asociace Jarmila Seidlová.

Podle asociace, která sdružuje školy a vydává jim akreditaci, je minimální doba dálkového studia dva roky. „Aktivní práce s materiály, příprava úkolů, esejů, zpracování různých zadání, setkávání s tutorem a studijní skupinou tvoří nejméně 400 hodin, zbytek studium literatury,“ stojí v kritériích akreditace dálkového studia MBA.

Titul MBA není akreditován ministerstvem školství, ale aby si zachoval prestiž, vytvořila asociace pravidla, která převzala ze zahraničí. Především z Velké Británie, kde je titul MBA uznáván.

Kromě délky studia musí členské školy splňovat další podmínky. Musí mít učební texty a studijní materiály pro předměty včetně povinné a doporučované literatury, musí mít vypracovaný studijní a zkušební řád. Pedagogický sbor se skládá z odborníků s kvalifikací vysokoškolského pedagoga a manažera z praxe.

Rektor: V souladu se zákonem

Členem asociace je deset škol, policejní akademie mezi nimi není. Proč? Na to její rektor Josef Salač odpovídá vyhýbavě. „Jde o soukromé, dobrovolné, zájmové, neformální sdružení pouze několika škol,“ sdělil a ohradil se proti kritice asociace. „Tento soukromý subjekt nedisponuje žádným zákonným oprávněním posuzovat jiné subjekty,“ prohlásil.

Tituly MBA byly podle něj na policejní akademii řádně uděleny v souladu se zákonem o vysokých školách. „Kurz probíhal kombinací přímé výuky a samostudia v době mezi jednotlivými soustředěními. Předpokladem pro získání titulu byla účast na všech soustředěních, plnění průběžně zadaných úkolů a závěrem úspěšné složení písemné zkoušky. Délka studia tak byla jednoroční, nikoliv několik dnů, jak chybně tvrdíte,“ řekl.

Kurz pro vrcholové policejní manažery a kurz MBA však nenavazují automaticky. První probíhal už několikrát, druhý byl loni mimořádně. A minulý týden skončil další kurz pro manažery, jestli bude následovat nástavba MBA, není dosud jasné.