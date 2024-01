Psychiatři by mohli zkoumat nové žadatele o zbraň, míní poslanec Letocha ze STAN

Poslechněte si celý rozhovor s poslancem Letochou (STAN) v Kontextu:

Není pravidlem, že by se střílelo nelegální zbraní, stejně jako to, že útočníci měli psychické problémy. „Jediné zdravotní problémy, které se dají identifikovat, tak jsou u střelce z Hradce. Pokud se nemýlím, byl to onkologický pacient, jestli se k tomu přidaly nějaké duševní problémy, je to nasnadě. Tito pacienti to nemají jednoduché, ale významnější incidenty se staly legálně drženou zbraní a útočníci nebyli léčeni ani psychologicky či psychiatricky,“ vzpomíná Letocha.

Připomíná, že „u střelce z Univerzity Karlovy dosud nevíme, jestli byl, nebo nebyl léčen. A mimochodem je třeba si říct, že pouhá zmínka o této možnosti v podstatě otevřela tuhle debatu.“

„Otázce psychotestů jsme věnovali největší část jednání na kulatém stolu, která byla velmi bujará. Byli tam odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie a zástupce ministerstva zdravotnictví. V podstatě všichni jsme se shodli na tom, že psychologické vyšetření, což nejsou psychotesty, které by mohly odhalit potenciálního strůjce střelby, by muselo být třeba půldenní, aby jsme vůbec měli nějakou šanci, že něco zjistíme. A i tak by to nebylo stoprocentní,“ říká člen bezpečnostního výboru Letocha.

Při 316 tisíci současných držitelů a při budoucí zkrácení platnosti způsobilosti z deseti na pět let by to podle Letochy znamenalo 60 tisíc vyšetření ročně, na což není kapacita v klinické psychologii.

„Na základě kulatého stolu (minulý týden) vznikla pracovní skupina složená z opozice i koalice, která včera (v pondělí) poprvé zasedala, kde jsme se bavili o profilech pachatelů, kteří se napříč Evropou dopustili podobných trestných činů. Od odborníků jsme se dozvěděli, že psychologické problémy nejsou většinou příčinou útoku,“ říká poslanec za Starosty. Schůdnější by mohlo být dle zástupců STAN screening prvožadatelů.

Pojem podezřelý nákup je otevřen interpretaci a Letocha vysvětluje, proč to nechávají na úsudku prodejců zbraní a majitelů střelnic. „Je to o tom, že většina z nich jsou držiteli licencí, jsou to profesionálové v oboru a rozpoznají to, co je v podstatě standardní chování při nákupu zbraní a co není. Pokud si někdo u nás pořizuje zbraň, většinou na to musí mít oprávnění od policie, že si tu zbraň může koupit, ale i přesto se může tomu prodejci na tom jednoduše něco nezdat.“

