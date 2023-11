Dorazil mráz a v dalších dnech ještě přituhne. O víkendu bude sníh všude

„Dnešní ráno je často mrazivé a neohřejeme se ani během dne,“ informoval ve středu na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Středeční ráno bylo na většině území mrazivé. Lidé spěchající do práce tak mohli bojovat s namrzlým autem nebo vozovkou.

Zima v následujících dnech nepoleví, naopak o víkendu meteorologové předpokládají příchod té pravé zimy se vším všudy. „Nachystejte si lyže a nezapomeňte do pátku přezout auta,“ upozorňuje ČHMÚ na síti X.

„Synoptický výhled navíc naznačuje, že zimní charakter počasí by se mohl udržovat minimálně i po většinu příštího týdne, ač od úterý je prozatím situace ne zcela jasná. V neděli bychom se mohli v nížinách dokonce dočkat denních maxim, které se nedostanou nad 0 °C,“ uvedl ČHMÚ v úterý na síti X.

Meteorologové očekávají v příštích dnech také „slušnou sněhovou nadílku“. Podle nich by měl sníh dorazit i do nížin, kde by se měla přechodně vytvořit sněhová pokrývka. Na horách by podle předpovědi mělo nasněžit i několik desítek centimetrů nového sněhu.

Ani ve čtvrtek se ale zima nevzdá. Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno. Ojediněle se dle předpovědi může na horách postupně objevit místy slabý déšť, později večer budou na severu území srážky četnější.

Nad 1 200 metry se objeví i déšť se sněhem nebo sněžení. Ojediněle se mohou tvořit i srážky mrznoucí. „Zejména ve vyšších polohách se může ojediněle vytvářet ledovka,“ varuje meteorolog. Nejnižší noční teploty dosáhnou od 0 až do minus 4°C, na východě a severovýchodě místy teplota klesne až na minus 7°C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou v průměru jen 3 až 7 °C.

V pátek bude dle předpovědi zataženo až oblačno, od severu přijde déšť. Postupně se bude tvořit proměnlivá oblačnost a na většině území se vyskytnou přeháňky. Nad 1100 metry večer postupně ve všech polohách budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty dosáhnou 6 až 2°C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají jen na 3 až 7°C.

Proměnlivá oblačnost se Česku nevyhne ani v sobotu. Opět se budou tvořit sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, a to zejména na horách. Pod 300 metrů přechodně objeví i srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty dosáhnou 0 až minus 4°C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus 1 do 3°C.

V neděli bude podle meteorologů oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno.Občasné sněžení nebo sněhové přeháňky bude na horách četnější. Nejnižší noční teploty klesnou na minus 1 až minus 5°C, při déletrvající zmenšené oblačnosti nad sněhovou pokrývkou kolem dosáhne teplota až minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty budou od minus 2 do 2°C.