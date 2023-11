Sněhová nadílka dorazí na sever Čech. Meteorologové varují před vznikem náledí

#pocasi Přijde od pátku zima??



🙏V tuto chvíli to vypadá pro milovníky zimy velmi slibně! A co víc, zimní teploty by měly vydržet od pátku minimálně do začátku příštího týdne. Na tomto scénáři se aktuálně shodují oba střednědobé modely, GFS a ECMWF a to s poměrně slušnou… https://t.co/kSEqxvYtR7 https://t.co/KIMlRbYTUd