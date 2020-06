O víkendu dosáhnou teploty i tropické třicítky, ale zase bude pršet

„Dnes a zítra u nás ovlivní počasí tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. Bude tedy převažovat oblačná obloha a postupně se místy přidá déšť nebo přeháňky, odpoledne a večer i bouřky, které mohou být v pátek lokálně silné,“ uvedl meteorolog Pavel Šimandl z ČHMÚ.





Ve čtvrtek bude převážně oblačno. Ráno ve východní polovině území místy polojasno a mlhy se objeví jen ojediněle. Zpočátku hrozí déšť a přeháňky jen na západě země, během dne také postupně zejména v jihozápadní polovině území, odpoledne a večer se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 26 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude okolo 16 stupňů.



V noci na pátek očekávají meteorologové převážně oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. V severovýchodní polovině území zpočátku může být až polojasno, výjimečně se srážkami. Teploty mohou klesnout na 15 až 11 stupňů.

Páteční den přinese převážně oblačnou oblohu, místy, zejména v severovýchodní polovině území přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. V pozdějších odpoledních a večerních hodinách bude srážek i oblačnosti od jihozápadu ubývat. Ráno se mohou vyskytovat ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 26 stupni.

V sobotu bude zpočátku skoro jasno až polojasno, jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat přeháňky, na východě místy i déšť. Postupně přibude oblačnosti a přeháňky nebo i bouřky mohou být četnější., večer by pak mělo srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů.

V neděli by mělo být zpočátku dne také skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle mohou přijít i přeháňky. Během dne však opět přibude oblačnosti a nad většinu území přijdou přeháňky, místy bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty však budou vysoké mezi 26 až 30 stupni. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 18 až 14 stupňů.

V pondělí předpovídají meteorologové zpočátku dne na většině území oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Od západu pak hlásí polojasno až oblačno, ojediněle mohou přijít přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni, na jihovýchodě se mohou vyšplhat až k 26 stupňům. Noční teploty pak maximálně klesnou na západě až 11 stupňů, většinou se však budou pohybovat mezi 18 až na 14 stupni.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Mělo by být jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle hrozí i přeháňky. Nejvyšší denní teploty by se měly v úterý pohybovat mezi 19 až 24 stupni, postupně se vyšplhají na 23 až 28 stupňů. Nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 8 stupni.