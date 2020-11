Bartoš jako premiér je dobrá volba, funkce bude Pirátů, řekl Farský ze STAN

„Do jednání vstupujeme jako rovnocenní partneři, ale respektujeme, že Piráti mají dlouhodobě větší podporu ve voleních průzkumech. Jsme připraveni je podpořit na pozici premiéra. Pokud to bude Ivan Bartoš, budeme za ním stát,“ uvedl v rozhovoru pro Impuls Farský.

Podle něj by byl právě Bartoš dobrým premiérem. „Myslím si, že dovede myslet do budoucnosti a nezatěžuje se minulostí někoho dalšího. Dokázal by České republice přinést prosperitu, kterou si zaslouží.“

Chtěli byste Bartoše za premiéra? celkem hlasů: 1558 Ano 520 Ne 1015 Je mi to jedno 23

Piráti chtějí jít do voleb ve spolupráci se Starosty a nezávislými. Pro koalici se STAN se v pirátském internetovém hlasování vyslovilo 695 z 858 hlasů. Celostátní výbor STAN o spolupráci rozhodl už na začátku října.

Podle Farského je tato koalice projekt, který bude ve volbách bojovat o vítězství. „S Piráty máme hodně společného. Podporujeme vzdělání, regiony, životní prostředí, ochranu krajiny a půdy. Témat máme společných mnoho, například i to poslední. V hlasování kolem daní, jsme byli většinově na jedné lodi,“ okomentoval Farský.

S tím, že jsou si obě strany ideově blízko souhlasí i předseda pirátů Bartoš. „Shodneme se ve věci transparentního řízení státu, modernizace vzdělávání, v otázkách digitalizace, demokratického směřování státu i nezávislosti justice,“ řekl v Rozstřelu šéf pirátů.

„Nejde nám jen o porážku Andreje Babiše. My jsme nikdy svou politiku nestavěli na kritice premiéra. Vždycky jsme přinášeli konstruktivní alternativu. Je to vidět i v našich návrzích. A stejně tak to platí o STAN,“ doplnil Bartoš.