Piráti dokončí hlasování o možné předvolební koalici s hnutím STAN

Účast v Pirátském referendu o zahájení vyjednávání volební koalice se STAN už přesáhla 68 % (739/1079 členů) a to přitom hlasování skončí až v pondělí večer. Věřím, že se dostaneme vysoko přes tři čtvrtiny. To je dobrá zpráva, ať už to dopadne jakkoli, rozhodnutí bude mít váhu.