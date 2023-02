Pavel by měl mít veřejný lobbistický diář a audity, doporučila Transparency

Nový prezident Petr Pavel by měl vytvořit online lobbistický diář pro veřejnost. Doporučila mu to ve čtvrtek nevládní organizace Transparency International (IT). Lidé by měli moci dohledat schůzky prezidenta, jeho blízkých spolupracovníků, poradců a vedoucích pracovníků prezidentské kanceláře (KPR).