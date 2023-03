POLITICKÝ DIÁŘ: Nemá smysl hysterčit. O demokracii a vzkazu Pavla Novotného

Vzpomínáte ještě, jak bylo po zvolení Miloše Zemana prezidentem v části společnosti módou nosit placky nebo zdobit profily na sociálních sítích nápisem: „Stydím se za svého prezidenta“? Další lidé vyhrožovali, že emigrují, jiní vykládali katastrofické vize, kterak nás Miloš Zeman zavleče do Ruska či do Číny. To samé se opakovalo i před pěti lety.

Zeman o půlnoci jako hlava státu po deseti letech definitivně skončil. Nejsme protektorátem ani ruským, ani čínským a emigranti „protože Zeman“ by se nejspíš dali spočítat na prstech jedné ruky člověka, který předtím nešikovně manipuloval s cirkulárkou.