Richterová: Z dezinformací může lidem přeskočit, ženám se vyhrožuje znásilněním

Začátkem dubna jste nepravomocně vyhrála soudní spor proti aktivistce Nele Liskové. Co to pro vás osobně znamená?

Nejprve bych řekla, že pro naši zemi je hrozně důležité dát najevo, že když někdo o někom vědomě šíří lži a pomluvy, neověřuje si informace a rozdmýchává nenávist, tak to není v pořádku, což soud uznal. Já jsem byla v pozici, kdy jsem už zjistila, že s některými lidmi se dá mluvit, dá se jim vysvětlit, že jsem normální člověk a že uvěřili lži. Pak jsou ale lidi, kteří nenávist rozdmýchávat chtějí jako tady paní Lisková.

Z tohoto pohledu to považuji za mnohem důležitější než osobní spor. Ano, chtěla jsem se bránit kvůli své dobré pověsti. Rozhodla jsem se vstoupit do veřejného prostoru, být veřejně činná, takže toho samozřejmě musím snést víc, to je v pořádku. Ale úplné lži člověk snášet nemá a kromě toho, že poškozují mě osobně - byly doby, kdy mi chodily výhrůžky znásilněním, zabitím, věci narážející na mou rodinu - je to i ohrožení pro demokracii jako takovou. Paní Lisková rozdmýchává nenávist, která může skončit velmi špatně a bohužel v jiných zemích se takové věci i staly, že někomu prostě ruplo v bedně.