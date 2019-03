ODS předloží zákon, aby Česko dávalo ročně na obranu 2 procenta HDP

ODS novelu zákona o zajišťování obrany státu předloží v den dvacátého výročí vstupu ČR do NATO, tedy 12. března.

„Být černým pasažérem je neslušné, obyčejně to nakonec neskončí dobře. Opakovaně se snažíme přesvědčovat kolegy v Poslanecké sněmovně i členy vlády a premiéra, že není v zájmu České republiky, a není správné, abychom neplnili své závazky vůči NATO. Nemůžeme jen spoléhat na to, že zejména Spojené státy, ale i některé jiné země plní rozpočtové výdaje podle gentlemanské dohody a my jsme díky tomu v bezpečí. V těchto dnech si připomínáme 20. výročí vstupu ČR do Aliance. Považuji to za dobrou příležitost opět navrhnout, abychom zvýšili výdaje na obranu na 2 % HDP,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.



Česká republika dlouhodobě neplní slib, že bude na obranu vydávat ročně doporučená 2 procenta hrubého domácího produktu a že 20 procent obranného rozpočtu půjde na investice.



„Navýšení výdajů na obranu neděláme pouze kvůli tomu, abychom si udrželi spojenectví, díky kterému je Česká republika zřejmě nejlépe bezpečnostně zajištěna ve své historii, ale hlavně kvůli sobě. Suverénní stát, který chce být brán vážně, potřebuje mít silnou, sebevědomou a moderně vyzbrojenou a vycvičenou armádu,“ uvedla předsedkyně výboru pro obranu Černochová.