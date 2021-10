Polovina Čechů je pro očkování dětí mladších 12 let. Je předobjednáno

Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo 700 tisíc očkovacích dávek. Reagovalo tak na zájem o očkování pro děti ve věku od pěti do jedenácti let, který je podle agentury Median přesně padesátiprocentní. Nyní je zatím možnost očkovat pouze děti starší dvanácti let.