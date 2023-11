Neočkované děti ohrožují spolužáky. Parazitují na naší společnosti, říká lékařka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Stalo se to před třemi lety. Do školky v pražských Řepích přijali chlapce bez povinného očkování. Jeho matka tehdy slíbila, že očkování doplní. Jenže nedoplnila. Školka pak dostala pokutu od hygieny a matka musela chlapce odhlásit. Stačilo ale počkat rok, než bude její syn předškolák, a zapsat ho znovu, tentokrát bez jakýchkoli překážek. Od roku 2017 musí totiž všechny děti rok před zahájením první třídy nastoupit do školky. A je jedno, zda jsou očkované, nebo ne. A to je problém.