Úřad pro kybernetickou bezpečnost loni evidoval 262 útoků, meziročně dvojnásobek

NÚKIB o tom dnes informoval na webu. „Dva z loňských incidentů jsme navíc klasifikovali jako velmi významné – to znamená, že je řadíme do nejvyšší kategorie co do závažnosti. Jeden z nich se týkal významné strategické státní instituce a druhý neregulovaného subjektu z obranného sektoru,“ uvedl ředitel úřadu Lukáš Kintr.

Rekordní číslo mají na svědomí zejména DDoS útoky. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu. Tento způsob patří k jednomu z nejčastěji používaných typů útoků v kybernetické válce paralelní s konfliktem na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda předloni v únoru.

NÚKIB ale na poli kybernetických incidentů zaznamenal i několik „novinek“. Útočníci například operovali s velkým počtem účtů vytvořených pomocí botů, čímž se jim povedlo podkopat důvěryhodnost oficiálních účtů postižených subjektů. To způsobilo jejich nefunkčnost, především v souvislosti s doručováním e-mailů.

Do kyberprostoru se v loňském roce promítl podle NÚKIB také rychlý pokrok umělé inteligence (AI) a chatbotů a podle NÚKIB lze předpokládat, že tento trend bude patrný i letos. „Z hlediska kyberbezpečnosti můžeme předpokládat, že útoky budou stále sofistikovanější. Zejména s rozvojem umělé inteligence a stále větším využíváním chatbotů na bázi velkých jazykových modelů je pravděpodobné, že útočníci budou mít při přípravě kybernetických útoků lepší možnosti,“ uvedl Kintr.

NÚKIB vznikl v roce 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně zaměstnává přibližně 350 lidí. Úřad má na starosti kybernetickou bezpečnost České republiky včetně ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a kryptografické ochraně. Mimo nastavování podmínek pro povinné subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti se věnuje také vzdělávání veřejnosti v kybernetické bezpečnosti a spolupracuje na tvorbě legislativy v rámci Evropské Unie.