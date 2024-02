Neodpustíme, vrazi! Na 200 lidí truchlilo za Navalného u ruské ambasády v Praze

Před ruským velvyslanectvím vzniklo také druhé pietní místo, pod lampou s cedulí náměstí Borise Němcova, kam lidé pod fotografii Navalného kladli květiny a zapálené svíčky. Jeden z přítomných demonstrantů uvedl, že je Putin vrah a že vývoj kolem Navalného nebyl překvapivý. „Byla to vražda,“ dodal.

„Putin zabil Navalného,“ stálo na transparentu, který držela jedna z demonstrantek. „Chci, aby vrazi stanuli před spravedlností,“ říkal jiný transparent psaný v angličtině. Několik lidí také drželo transparenty napsané azbukou, na nichž bylo pouze slovo „vrazi“.

První pietní místo poblíž ambasády vzniklo už dříve odpoledne. Na stromě demonstranti vyvěsili Navalného fotografii a nápis v azbuce, který říká „My nezapomeneme a my neodpustíme“.

Odkazuje na výrok opozičního vůdce, který ho v minulosti použil ve vztahu ke korupční kauze v Rusku, řekla jedna z tvůrkyň pietního místa. Pod stromem byly vyskládané květiny, které posléze přinesli další lidé.

Navalnyj byl pokládán za hlavního odpůrce Putinova režimu. Ruského prezidenta obviňoval z toho, že dal svého času rozkaz jej otrávit. V roce 2021, po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různé delikty tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.