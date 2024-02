Navalného smrt potvrdila ruský návrat ke stalinismu, říká analytik

Ruská vězeňská služba informovala, že Alexej Navalnyj zemřel. Při znalosti současného ruského režimu – čekal jste takovou zprávu?

Ono se to strašně těžko řekne. Spíš jsem myslel, že si ho budou držet, aby ho zlomili. Že jim zemřel, že to udělají takto, to je trošku překvapení. Na druhou stranu už na mnoha věcech typu válka proti Ukrajině si ověřili, že ruská společnost skousne úplně všechno.

Čím byl Navalnyj ještě pro ruský režim nebezpečný? Vždyť byl odsouzený na dlouhá léta do vězení, navíc ho nedávno převezli daleko na Sibiř...

Byl to nejhlasitější kritik režimu, a to i z vězení. Navalného by neumlčeli. Navalnyj by nezačal říkat, že Putin je skvělý. Byl extrémně schopný, dokázal využívat i jisté formy manipulace a žonglovat s daty tak, aby to pro Putina vyznělo co nejhůř, a jako právník uměl argumentačně podpořit svoji pozici.

V jakém stavu je dnes Navalného organizace? Dokáže vygenerovat nástupce?

Těžko. Celé to hnutí je orientované na Navalného, navíc byli zařazeni mezi extremistické organizace a jakákoliv spolupráce s nimi je podle nového zákona automaticky trestatelná.

Měli bychom se obávat i o životy dalších uvězněných opozičníků, jako je Ilja Jašin nebo Vladimir Kara-Murza?

Rozhodně. Může se to stát Vladimiru Kara-Murzovi, může se to stát komukoliv dalšímu. Jsou zavření někde v ruském lágru, a co se tam s nimi stane, to nikdo neví a nikdo to nezjistí. Pokud se Navalného smrt potvrdí, tak je to skvělý návrat ke stalinismu.

Proč se to stalo právě nyní, měsíc před prezidentskýma volbami a před druhým výročím invaze na Ukrajinu?

Nemusela to být přímo vražda, Navalnyj možná zemřel v důsledku podmínek ve vězení. On nikdy nebyl žádný tlusťoch a ve vězení zhubl o třicet kilo. Leccos to naznačuje. Stačí, když vidíte ukrajinské zajatce z Azovstalu, kteří měli muskulaturu Schwarzeneggera a teď jsou z nich neduživci.

To načasování je pro režim lehce nepříjemné, ale na druhou stranu: koho jiného než Putina by Rusové volili? Předvolební shromáždění nejsou a nebudou. Kdo by se shromažďoval? Pro koho by se shromažďovali? Voliče Vladimira Putina to rozhodně neodradí, pro ně byl Navalnyj fašista a extremista.