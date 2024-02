Brutální vražda, ukázka Putinova režimu, reaguje svět na Navalného smrt

„Ať už jste si o Alexeji Navalném jako o politikovi mysleli cokoliv, právě ho Kreml brutálně zavraždil. To je fakt a je to něco, co bychom měli vědět o pravé povaze současného ruského režimu. Upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ napsal na síti X lotyšský prezident Edgars Rinkevičs.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský na Navalného smrt reagoval slovy: „Zločinecký ruský režim nechal umřít ve vězení opozičního lídra Navalného…nemám slov. RIP“ Jeho parlamentní kolega Jiří Pospíšil dodává, že Navalnyj zaplatil za své přesvědčení a činy nejvyšší cenu.

Další europoslanec Luděk Niedermayer píše: „Režim Vladimira Putina nemá problém s posíláním desítek tisíc lidí na smrt v protiprávní agresi ani se zabíjením svých odpůrců. Smrt Alexeje Navalného potvrzuje zrůdnost Putinova režimu.“ Hrdinou podle něj zůstává.

„Putinův totalitní režim má další oběť. Alexej Navalnyj nepřežil gulag. Odvaha a neústupnost na to, aby čelil teroru, nestačily. V myšlenkách jsem s jeho blízkými,“ píše také bývalý první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

A český ministr zahraničí Jan Lipavský upozorňuje, že „stále platí, že stejně jako se Rusko chová v zahraniční politice, chová se i ke svým občanům“. „Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti, jako Němcov nebo nyní Navalnyj – uvězněn a umučen k smrti za to, že se postavil Putinovi. Čest jeho památce,“ dodává.

Danuše Nerudová: „Navalny byl pro Putina hrozbou dokonce i ve vězení. Hrozbou, která Rusům odhalovala, na jakých lžích, zvěrstvech a korupci stojí režim Putina. Proto ho věznili a nejspíš i zabili. Vy všichni, co u nás přisluhujete ruskému režimu, myslete na to každý den, kdy nejednáte v prospěch…"

Senátor Marek Hilšer poznamenává, že se Navalnyj „neváhal postavit diktátorovi, i když věděl, že ho chtěl zbavit svobody i života“. „To je dnešní Putinovo prohnilé Rusko, kde se za kritiku diktátora a požadavek svody umírá. Je třeba to připomenout všem, co volají po ruském světě a kritizují Západ,“ upozorňuje.

„Putin je největší vrah 21. století. A smrt Alexeje Navalného je bohužel další z mnoha, za kterou je odpovědný. Pro některé naše opoziční politiky: přestaňte blouznit o nové totalitě u nás a podívejte se, co slovo totalita opravdu znamená,“ prohlásil předseda zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek.

Podle francouzského ministra zahraničí Stéphana Séjourného pak Navalného smrt ukazuje realitu Putinova režimu. Britský premiér Rishi Sunak událost označil za „příšernou zprávu“. „Coby nejzarputilejší obhájce ruské demokracie Alexej Navalnyj v průběhu svého života ukazoval neuvěřitelnou odvahu. Myslím na jeho ženu a ruský lid, pro který je toto velká tragédie,“ míní.

Markéta Pekarová Adamová: „Alexej Navalnyj se rozhodl čelit Vladimiru Putinovi, ačkoli si byl vědom, co mu hrozí."



„Byl otráven, mučen v gulagu a dnes zemřel. Stalinistické praktiky ovládají současné Rusko. A přesto se (bohužel) u nás najdou lidé, kteří k Putinovu Rusku vzhlíží."

„Zabili ho. Mám zlomené srdce. Myslím na jeho ženu a děti, jeho přátele a kolegy. Odpočívej v pokoji, odvážný Alexeji Navalnyj. Kéž najdeš mnoho úžasných řek, ve kterých si zaplaveš,“ vzkazuje generální tajemnice organizace Amnesty International Agnès Callamardová.

Podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka „v nelidských podmínkách ruského žaláře vyhasnul jeden z posledních výrazných hlasů svobody a naděje pro ruskou společnost“. „Vinu na jeho smrti nese jen a pouze ruský diktátor, na jehož rozkaz byl vězněn,“ shoduje se s ostatními politiky napříč západním světem.

Německý kanncléř Olaf Scholz uvedl, že Navalnyj zaplatil životem za svou odvahu. „Jeho smrt je velmi smutnou ukázkou toho, jak se Rusko změnilo,“ dodal. Litevský prezident Gitanas Nauseda pak vyzývá k tomu, aby ruské úřady čelily důsledkům a „byly pohnány ke spravedlnosti“.

Na Navalného smrt reagují i někteří Rusové. Kritik Kremlu a podnikatel žijící v exilu Michail Chodorkovskij prohlásil, že pokud jde o pravdivou zprávu, pak „zodpovědnost za ni nese Vladimir Putin“. Boris Naděždin, který se pokoušel kandidovat v ruských prezidentských volbách proti Putinovi, se podle svých slov modlí, aby se zpráva o skonu Navalného ukázala jako nepravdivá.

„Navalnyj je jednou z nejtalentovanějších a nejodvážnějších osobností Ruska,“ napsal na Telegramu.