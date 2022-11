Nadstandard na stole není, Tečku čeká příští rok nový život, říká Pavlovic

Začala bych nedostatkem léků. Řeší nějak ministerstvo tento problém? Je především na straně výrobců, potažmo dodavatelů?

V tuto chvíli mohu říct, že je to jedna z našich priorit pro následující roky. A nikoliv jenom nás, ale celé Evropské unie. Protože tím, že ne všechny léky se vyrábějí na území EU, tak jsme závislí na jejich dovozu do České republiky a samozřejmě také do Evropy. Je zapotřebí se tedy podívat na celý distribuční řetěz.

Nevidíme úplně důvod k plošnému testování. Pominul společenský dopad z hlediska certifikátů. Josef Pavlovic náměstek ministra zdravotnictví