S britskou mutací přibude nakažených. Jiné formy nemoci zatím v Česku nejsou

Mutaci koronaviru však podle epidemiologů a imunologů nic nezabrání. Česko si nyní dělá hlavu z nakažlivější britské, Velká Británie zase z agresivnější jihoafrické či brazilské. V Česku však začíná dominovat právě britská mutace. Ta je podle odborníků nakažlivější o 30 až 70 procent než dosavadní.

Podle imunologa Václava Hořejšího bude britská mutace v Česku dominovat během jednoho až dvou týdnů. „Dokonce je to tak, že v některých oblastech už je dominantní teď. Má velkou výhodu v tom, že se šíří rychleji, a proto převálcuje pomalejší varianty. Tak to bylo i ve Velké Británie,“ řekl imunolog Hořejší pro iDNES.cz.

Britská mutace je podle Hořejšího problém. „Zvlášť nyní, když se znovu uvažuje o rozvolnění nebo že začnou děti chodit do školy, na což je veliký tlak. Bude to mít zhoršující účinek, ale teď je otázka jestli se to zhorší o jedno procento nebo o čtyřicet procent,“ varoval imunolog. Podle něj může nová mutace způsobit opětovný nárůst nakažených i na 17 tisíc denně

Jihoafrická ani brazilská zatím v Česku nejsou

Že Česko čeká nárůst nakažených, nevyvrátila pro iDNES.cz ani hlavní hygienička Jarmila Rážová. „V tuto chvíli by se jednalo o spekulace, nicméně nárůst počtu nakažených se dá, vzhledem k tomu, že se mutace šíří rychleji, očekávat,“ uvedla pro iDNES.cz Rážová.



Imunolog Hořejší se však více obává nových dvou mutací, a to jihoafrické a brazilské. „Nejenom, že se tyto mutace šíří rychleji, podobně jako britská. Kromě toho unikají i protilátkám, které jsou po prodělání, ale i očkování. Takže to je tedy velký problém,“ upozornil.

Například jihoafrickou mutaci odhalili již v Tyrolsku. V takovém případě by mohlo pomoci omezení cestování mezi regiony.



Hlavní hygienička Rážová také pro iDNES.cz uvedla, že brazilská mutace zatím není v Evropské unii příliš rozšířená.

„Nelze tedy přesně odhadnout, kdy by se měla dostat do Česka. Jihoafrické, případně brazilské mutace pravděpodobně odhalíme při adaptaci PCR testů,“ řekla pro iDNES.cz Rážová. Ta rovněž potvrdila, že se prozatím v Česku jihoafrická ani brazilská mutace nevyskytují.

„Vzhledem k prozatím stále vysokému počtu nakažených nejsou nové mutace z obecného hlediska příliš příznivé. Může docházet například i k častějším reinfekcím. Důležité je se v tuto chvíli maximálně zaměřit na důsledné dodržování veškerých protiepidemických opatření,“ zdůraznila Rážová.



Nové mutace by byly velký problém

Pokud by však jihoafrická a brazilská mutace v Česku převládly, tak by to podle imunologa Hořejšího znamenalo velký problém. Ohroženi by podle něj byli totiž i lidé, kteří nákazu prodělali či byli očkovaní.

Studie jihoafrické univerzity Witwatersrand z Johannesburgu a britského Oxfordu totiž v sobotu uvedla, že vakcína od společnosti AstraZeneca proti novým mutacím vykazuje omezenou ochranu. Například Jihoafrická republika distribuci této vakcíny zastavila.



„Nyní je to závod s časem, aby se podařilo očkovat tak rychle, dokud se tato mutace nerozšíří a budeme ji schopni tady nějak udusit. Je nutný nízký počet nakažených, aby se daly nové případy infekce trasovat a testovat. To by byla nějaká šance,“ řekl Hořejší a současně pronesl: „Musíme se akorát modlit, aby se to tady nerozšířilo a nějak se tomu zabránilo. Já si myslím, že je šance jedna ku jedné, že se to podaří.“



Ke snížený počtu nakažených by podle Hořejšího pomohl například tvrdý lockdown na dva týdny, kdy by lidé ani nechodili do práce.



Pak tu jsou ještě další možnosti - nová vakcína. „Nové vakcíny, které by fungovaly na nové varianty se dají udělat poměrně rychle, ale samotná výroba trvá nějakou dobu, měsíce. Musely by asi proběhnout znovu klinické testy, což je půl roku. Pak je ještě jedna možnost, ale spíše teoretická, že někdy v budoucnu se vyvinou vakcíny, které budou mít širší záběr a budou zabírat na více typů. Na tom se možná už někde pracuje, ale je to hodně vzdálené,“ dodal Hořejší.

Podle imunologa a spoluautora Iniciativy Sníh Zdeňka Hela je jihoafrická mutace riziková tím, že protilátky po prodělání jsou asi desetkrát až třicetkrát nižší a po očkování zhruba šestkrát až osmkrát. „Dá se očekávat, že bude docházet k reinfekcím pacientů,“ řekl imunolog Hel.

Maďar: Očkovací strategii bych neměnil

Epidemiolog Rastislav Maďar pro iDNES.cz řekl, že výskyt další mutace v Česku je otázkou náhodných faktorů a nelze to přesněji předpovědět.

„Vzhledem k tomuto riziku je důvodná snaha omezit pohyb osob směrem do zahraničí a ze zahraničí k nám. K účinnosti postinfekční a postvakcinační imunity proti jednotlivým mutacím je nutné získat ještě robustnější data, než jsou k dispozici teď,“ podotkl Maďar.

Stejně jako jeho kolegové upozornil na funkčnost současných vakcín proti novým mutacím. „Podobný problém jako u vakcíny AstraZenecy se může ukázat i u dalších vektorových vakcín využívajících adenovirus nebo do jisté míry i u všech ostatních. Na základě stávajících znalostí bych současnou očkovací strategii v Česku neměnil,“ řekl pro iDNES.cz Maďar.

Na sobotní zprávu společnosti AstraZeneca, že její vakcína neochrání lidi před mírnou až středně těžkou covidovou infekcí způsobenou jihoafrickou variantou, reagovali také přední zahraniční odborníci v oblasti očkování.

Ti požadují přehodnocení cílů vakcinačních programů s tím, že kolektivní imunita pomocí očkování je nepravděpodobná právě kvůli vzniku mutací.

Jihoafrická vláda chce počkat na doporučení vědců. Místo oxfordské vakcíny tak v následujících týdnech bude očkovat vakcínami od firem Johnson & Johnson a Pfizer/BioNTech.

„Nová zjištění o účinnosti vakcín vedou k rekalibraci úvah o tom, jak přistupovat k pandemickému viru,“ uvedl pro list The Guardian Shabir Madhi, profesor vakcinologie na Univerzitě ve Witwatersrandu, jenž stál v čele testování účinnosti mnoha vakcín v JAR včetně té oxfordské.

Virus najde způsob, jak se dál šířit v očkované populaci

„Cíl masového očkování je zapotřebí přehodnotit a místo kolektivní imunizace se zaměřit na ochranu všech ohrožených jedinců před závažným průběhem covidu-19,” prohlásil Madhi. Ministr pro vakcinaci Británie Nadhim Zahawi uvedl, že Britové mohou oxfordské vakcíně důvěřovat i nadále, protože zabírá proti variantám, které jsou v zemi momentálně dominantní.

„Pokud jde o jiné mutace viru, musíme si uvědomit, že i když má vakcína sníženou účinnost při prevenci infekce, může mít stále dobrou účinnost proti závažnému průběhu onemocnění, hospitalizaci a smrti,“ uvedl. S tím souhlasí i šéf oxfordského výzkumu Andrew Pollard, jenž zdůraznil význam vakcín při snižování zátěže zdravotnických systémů.

„Studie potvrdila, že virus najde způsob, jak se dále šířit v očkovaných populacích, což jsme očekávali. Testování dalších vakcín na bázi virových vektorů v JAR potvrdilo, že tento typ očkování může i nadále snižovat tlak na zdravotní systémy a zabránit závažným projevům nemoci,“ uvedl Pollard.

Profesorka vakcinologie na Univerzitě v Oxfordu Sarah Gilbertová řekla, že i když vakcíny nesnižují počet infikovaných variantními kmeny, zachraňují životy. „Možná nesnížíme celkový počet případů, ale stále bude existovat ochrana proti úmrtím, hospitalizacím a těžkému průběhu nemoci,“ vyjmenovala výhody.

„To je pro systémy zdravotní péče opravdu důležité, přestože bude mít mírné či asymptomatické infekce. Zabránit tomu, aby lidé s covidem-19 museli do nemocnice by mělo zásadní účinek,“ dodala Gilbertová.

Výrobci vakcín pracují na vylepšení očkovacích látek

Ravi Gupta, profesor klinické mikrobiologie na univerzitě v Cambridge, zmínil, že je pragmatické přijmout přístup, že vakcíny budou předcházet závažným onemocněním a úmrtím, spíše než že umožní kolektivní imunitu v zemích, jako je JAR.

„Zastavit přenos by znamenalo podat obrovské množství dávek vakcín. Pravděpodobně musíme přejít na ochranu zranitelných lidí vakcínami, které máme. Sice nezastaví infekci, ale pravděpodobně zastaví umírání,“ řekl.



Podle The Guardianu nyní všichni výrobci vakcín pracují na vylepšení svých očkovacích látek, aby zvýšili účinnost proti mutacím viru. „Vypadá to, že můžeme mít na podzim připravenou novou verzi, což by otevřelo možnost, aby někteří lidé dostali v průběhu roku třetí dávku,“ dodala Gliberová.