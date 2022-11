KOMENTÁŘ: Muskova svoboda slova na Twitteru? Ano, pro každého!

Když Elon Musk převzal Twitter, vyvolalo to větší bouři, než kdyby akvíroval státní banku. Nejde o nic menšího než o svobodu slova a demokracii. Obojí se úzce váže k sociálním sítím, nejen k Twitteru, a obojí je dvěma základními skupinami uživatelů, politiků, sociologů a aktivistů chápáno zcela odlišně. Pro jedny je to volný, necenzurovaný obsah, pro druhé pravý opak: „Více demokracie si žádá více moderace!“ Tedy cenzuru co nejostřejší.