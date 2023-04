Monika je u dělostřelectva náčelnicí, k armádě ji přivedla historie

Moniko, řekněte mi, proč jste se stala vojákem?

Odmala jsem chtěla být voják. Teda, jako úplně malá spíš rytíř a pak mi došlo, že vojáci jsou jen modernizovaní rytíři. Naši jsou patrioti, dřív bych použila slovo vlastenci, ale to je teď občas používané spíš jako urážka.

Od rodičů jste byla tedy vedena k vlastenectví. Co vás v mládí dále ovlivnilo?

Co si pamatuji, jezdili jsme na čundry, měly se ségrou maskáčové vestičky a na každý státní svátek se věšela vlajka. Taťka s mamkou nás hodně brali na místa spojená s naší historii. Hodně jsme četli, oblíbila jsem si příběhy o našich parašutistech z 2. světové války a tak postupně si uvědomila, že oni umřeli pro to, abych mohla mluvit našim jazykem, mít vlastní zem a svobodu, a že jim to chci aspoň pomyslně vrátit a poděkovat jim tak za to, co pro naši zem udělali.