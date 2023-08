Zbytečná hloupost, říkají experti k Jurečkovu příspěvku. Může odradit voliče

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka příspěvek zveřejnil zhruba před týdnem. K tomu přidal další komentář: „Kdo se snaží podvádět nebo je zdravý a nechce pracovat, na toho si posvítíme. Je mnohem lepší více podporovat pracující rodiče a vše jim zjednodušit než ty, kteří chtějí jen žít z práce ostatních.“

Doplnil, že třeba slavný „pán s pivem“ dožadující se dávek na demonstracích proti vládě a Ukrajincům by měl zbystřit a najít si rychle řádné živobytí.

„Za hranou a úplně zbytečný“

Na příspěvek reagovali i šéfové stran, který jej označili za nepovedený. Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu je příspěvek za hranou a úplně zbytečný.

„Určitě se to dalo vykomunikovat spoustou jiných způsobů a pan Jurečka, respektive jeho tým, si vybral tu možnost, která posiluje negativní stereotypy a rozděluje společnost. Podobné metody jsou v politice běžné, ale u úplně jiného typu stran,“ podotkl Komínek.

Současně zdůraznil, že politika je o symbolech a emocích. „Je docela jedno, jestli někdo na fotce skutečně je nebo není určitého původu, důležité je pouze to, jak bude vnímaný celý kontext sdělení. Zde je bohužel kontextem zneužívání dávek a komunikuje se to za použití fotky muže, ve kterém kdokoli, kdo bude chtít, tak Roma uvidí,“ pokračoval Komínek.

Podle jeho slov je to jakési pomrkávání na lidi, kteří jsou vůči tomuto spojení vnímavější a vykročení směrem k populistickým stranám. „Moc nerozumím, proč se to stalo, a co tím KDU-ČSL zamýšlela. Mohla to být prostě chyba,“ dodal Komínek.

Příspěvek ministra Mariana Jurečky. | foto: Marian Jurečka

„Zapadá to do celkové neschopnosti vlády“

Politolog Lukáš Valeš pro iDNES.cz rovněž uvedl, že takový příspěvek je hloupost. „Zapadá to do celkové neschopnosti vlády dobře komunikovat s veřejností. Je to hloupé. Může se to dotknout romské komunity, což je celkem přirozené,“ komentoval příspěvek Valeš.

Podle něj ministr práce a sociálních věcí by měl být ten, kdo je citlivý. „Tady to bylo mimořádně necitlivé. Takové chyby by se v politické komunikaci neměly odehrávat, a obzvlášť ne u ministra,“ zdůraznil politolog.

Současně odhadl, že komunikace ze strany ministra mohla být takto tvrdá i úmyslně. „Aby zdůraznil, že KDU-ČSL není jenom hodná křesťanská strana, ale dokáže postihnout i ‚vyžírky a tuneláře‘ sociálních dávek. Na druhou stranu lidé, kteří obvykle volí strany, které podobné věci mají v programu, nevolí KDU-ČSL, ale SPD či krajnější. Nepředpokládám, že by si KDU-ČSL tímhle gestem sehnala více příznivců,“ pokračoval.

Rovněž uvedl, že spousta lidí, která stranu do současné doby volila, nyní může zvažovat, jestli v tom budou pokračovat i nadále.

„Je nutné to vnímat v kontextu toho, že zhruba měsíc zpátky měla KDU-ČSL pouhá dvě procenta ve volebním průzkumu. Podle mě to může být trochu pocit zoufalství, kdy se snaží zvrátit nepříznivý vývoj a bouchnout do stolu, že tady jsou a dokážou řídit agendu,“ podotkl Valeš s tím, že by strana měla spíše zastávat dosavadní postoje.

„Měla by být tím, co slibovala. Udělala by lépe, tohle není dobrá cesta,“ dodal Valeš.