Verbální agrese je silná, hrozí útoky, říká expert po střetech Romů a Ukrajinců

V sobotu se v Pardubicích opět střetli Ukrajinci a Romové. Proč panuje mezi těmito tábory taková nenávist? Dá se to nějak vysvětlit?

Zatím můžeme jenom spekulovat, protože jsme viděli několik projevů. Někdy vidíme i poměrně nadšené reakce publika na některé výpady proti Ukrajincům. Na druhé straně je problém věc paušalizovat. Koneckonců i záběry, které jsou na internetu, ukazují, že i mezi romskou komunitou jsou různé názory. Vidíme to i na sociálních sítích, že část Romů odmítá nějaké paušalizující výpady proti Ukrajincům. Vždycky tady ale vystupují nějaké skupinky či jednotlivci, kteří se dostanou do potyček.