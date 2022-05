Vnitro chce prodloužit zákaz vydávání víz pro Rusy a Bělorusy

Česko by i po skončení nouzového stavu nemělo vydávat víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy, navrhuje ministerstvo vnitra. Kabinet by tak podle něj mohl omezit vstup a pobyt cizinců nařízením. Návrh, který byl zveřejněn na webu vlády, zaslalo vnitro na konci dubna do připomínkového řízení. Podle ministerstva bude opatření zejména vyvíjet tlak na Rusko a Bělorusko a může napomoci k ukončení války.